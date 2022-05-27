В России решили восстановить звание «Мать-героиня»

В России предлагают восстановить звание «Мать-героиня» для многодетных женщин. Как рассказала замглавы профильного комитета Госдумы Татьяна Буцкая, соответствующий законопроект уже разрабатывают депутаты фракции «Единая Россия».

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По мнению парламентария, назвать женщину «Мать-героиня» и вручить ей орден недостаточно - нужно предоставить ей определенные привилегии, меры поддержки. В интервью «Известиям» Буцая заявила, что инициатива прорабатывается именно с этой точки зрения.

Звание «Мать-героиня» появилось в СССР в 1944 году.

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова в среду на заседании президиума Государственного совета сообщила, что в России возросло число многодетных семей.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЗаконопроектМногодетные СемьиГосдума
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