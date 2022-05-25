Голикова: В России увеличилось число многодетных семей

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова в среду на заседании президиума Государственного совета сообщила, что в ближайшие 15 лет число пожилых граждан в стране увеличится на 7 млн, передает ТАСС.

«Происходит старение населения в РФ. Собственно, не только у нас, но и во всем мире», - отметила вице-премьер.

Вместе с тем, по ее словам, в России удалось остановить снижение темпов рождаемости.

Голикова заявила о сокращении числа зарегистрированных безработных

«У нас возросло достаточно прилично, на 6,6%, количество рождения третьих и последующих детей», - уточнила Голикова.

Это значит те меры, которые ранее были приняты, и которые президент и правительство продолжают принимать по поддержке семей, работают и влияют на репродуктивное поведение граждан, подчеркнула она.

Ранее Голикова заявила, что за пять лет в России на треть сократилось число детей-сирот.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ГосподдержкаРоссияДемографияТатьяна Голикова
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