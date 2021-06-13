Квартира в Подмосковье за прививку. Власти объявили о лотерее
На квартиру в Серпухове смогут претендовать жители Подмосковья после прививки первым компонентом вакцины от COVID-19. О лотерее сообщает пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева и правительства области.
«Главное условие - укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вацинации Минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак"», - говорится в сообщении.
Известно, что победитель получит новую 3-комнатную квартиру площадью 74,9 квадратных метров. Она находится в жилом комплексе «Новая пролетарка» в Серпухове.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в Москве стартует программа стимулирования вакцинации от COVID-19 – граждане старше 18 лет смогут участвовать в розыгрыше автомобилей. Еженедельно планируется разыгрывать по одной машине.
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