Квартира в Подмосковье за прививку. Власти объявили о лотерее

На квартиру в Серпухове смогут претендовать жители Подмосковья после прививки первым компонентом вакцины от COVID-19. О лотерее сообщает пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева и правительства области.

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«Главное условие - укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вацинации Минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак"», - говорится в сообщении.

Известно, что победитель получит новую 3-комнатную квартиру площадью 74,9 квадратных метров. Она находится в жилом комплексе «Новая пролетарка» в Серпухове.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в Москве стартует программа стимулирования вакцинации от COVID-19 – граждане старше 18 лет смогут участвовать в розыгрыше автомобилей. Еженедельно планируется разыгрывать по одной машине.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ЛотереяКвартираПодмосковьеВакцинаВакцинация
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