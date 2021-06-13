Москвичам за вакцинацию от COVID-19 подарят автомобили

В Москве стартует программа стимулирования вакцинации от COVID-19 – граждане старше 18 лет смогут участвовать в розыгрыше автомобилей. Еженедельно планируется разыгрывать по одной машине.

Московская репетиция локдауна. Припугнуть и вакцинировать?

«У нас уже работает программа поощрений для москвичей 60+, которые сделали прививку. Теперь мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет», - написал мэр столицы в своем блоге.

По словам Собянина, первая лотерея состоится для участников вакцинации, которые сделают прививку с первым компонентом препарата от коронавируса с 14 июня по 11 июля. Еженедельно власти Москвы планируют разыгрывать среди вакцинирующихся пять машин стоимостью около 1 миллиона рублей.

Итоги розыгрышей будут объявлять по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24», пояснил Сергей Собянин.

Напомним, 10 июня власти Курской области объявили, что привившиеся от коронавируса с 1 сентября 2020 года до 30 ноября 2021 года пенсионеры возраста 65+ единовременно получат по 3 тысячи рублей. По сообщению пресс-службы администрации региона, средства будут выделены из областного бюджета.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:АвтомобилиПандемияКоронавирусВакцинацияСергей Собянин
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