Москвичам за вакцинацию от COVID-19 подарят автомобили
В Москве стартует программа стимулирования вакцинации от COVID-19 – граждане старше 18 лет смогут участвовать в розыгрыше автомобилей. Еженедельно планируется разыгрывать по одной машине.
«У нас уже работает программа поощрений для москвичей 60+, которые сделали прививку. Теперь мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет», - написал мэр столицы в своем блоге.
По словам Собянина, первая лотерея состоится для участников вакцинации, которые сделают прививку с первым компонентом препарата от коронавируса с 14 июня по 11 июля. Еженедельно власти Москвы планируют разыгрывать среди вакцинирующихся пять машин стоимостью около 1 миллиона рублей.
Итоги розыгрышей будут объявлять по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24», пояснил Сергей Собянин.
Напомним, 10 июня власти Курской области объявили, что привившиеся от коронавируса с 1 сентября 2020 года до 30 ноября 2021 года пенсионеры возраста 65+ единовременно получат по 3 тысячи рублей. По сообщению пресс-службы администрации региона, средства будут выделены из областного бюджета.
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