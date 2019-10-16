Кутаиси, не Тбилиси. Эксперт о полетах в Грузию

Авиакомпании «Сибирь» разрешили летать из Москвы в Кутаиси. Такая информация содержится в документе, опубликованном на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Приказ подразумевает частоту полетов до семи рейсов в неделю. При этом отзывается допуск на выполнение перевозок по маршрут Москва — Кутаиси у авиакомпании «Глобус».

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в эфире НСН подробно рассказал, как происходит распределение тех или иных городов для полетов авиакомпаний.

«Почему именно в один, а не в другой пункт назначения решила летать компания S7 («Сибирь» - прим. НСН), ответ достаточно простой. Дело в том, что две страны договариваются о том, между какими парами городов либо открыть заново, либо расширить сообщение, и сейчас появилась возможность предоставить компаниям коммерческие права на выполнение полетов по новым парам городом, среди них как раз Кутаиси. Назначение на Тбилиси сейчас не предлагается. Авиакомпании выдают на рассмотрение вневедомственной комиссии заявку на выполнение полетов с определенной частотой на тех парах городов, которые выставляются на конкурс. Эти заявки могут подавать разные авиакомпании. При этом существует достаточно прозрачный механизм, с помощью которого определяется, какая именно авиакомпания получит эти коммерческие права. В составе вневедомственной комиссии есть представители разных ведомств, и они рассматривают заявки по разным критериям. В том числе, аффилирована ли компания с другими игроками, которые уже работают на этом направлении, используют ли эти авиакомпании в своем парке воздушные суда отечественного производства, и так далее. Каждому из этих критериев присваивается свой вес, и компания, чья заявка набирает наибольшее количество баллов, получает коммерческие права на выполнение полетов», - объяснил он.