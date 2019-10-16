Кутаиси, не Тбилиси. Эксперт о полетах в Грузию
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» объяснил НСН, как происходит распределение городов для полетов между авиакомпаниями.
Авиакомпании «Сибирь» разрешили летать из Москвы в Кутаиси. Такая информация содержится в документе, опубликованном на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Приказ подразумевает частоту полетов до семи рейсов в неделю. При этом отзывается допуск на выполнение перевозок по маршрут Москва — Кутаиси у авиакомпании «Глобус».
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в эфире НСН подробно рассказал, как происходит распределение тех или иных городов для полетов авиакомпаний.
«Почему именно в один, а не в другой пункт назначения решила летать компания S7 («Сибирь» - прим. НСН), ответ достаточно простой. Дело в том, что две страны договариваются о том, между какими парами городов либо открыть заново, либо расширить сообщение, и сейчас появилась возможность предоставить компаниям коммерческие права на выполнение полетов по новым парам городом, среди них как раз Кутаиси. Назначение на Тбилиси сейчас не предлагается. Авиакомпании выдают на рассмотрение вневедомственной комиссии заявку на выполнение полетов с определенной частотой на тех парах городов, которые выставляются на конкурс. Эти заявки могут подавать разные авиакомпании. При этом существует достаточно прозрачный механизм, с помощью которого определяется, какая именно авиакомпания получит эти коммерческие права. В составе вневедомственной комиссии есть представители разных ведомств, и они рассматривают заявки по разным критериям. В том числе, аффилирована ли компания с другими игроками, которые уже работают на этом направлении, используют ли эти авиакомпании в своем парке воздушные суда отечественного производства, и так далее. Каждому из этих критериев присваивается свой вес, и компания, чья заявка набирает наибольшее количество баллов, получает коммерческие права на выполнение полетов», - объяснил он.
Собеседник НСН добавил, что распределение полетов никак не связано с временным запретом полетов между Грузией и Россией. Тем не менее, по его словам возобновление авиасообщение между странами выгодно всем.
«Говорить о том, что это решение косвенно подтверждает скорое возобновление полетов между двумя странами, не приходится. Речь, когда были приостановлены полеты между Россией и Грузией, не шла о том, чтобы вводился постоянный запрет на полеты, что были отозваны коммерческие права авиакомпании. Речь шла именно о временном прекращении. И так как все понимают, что в интересах и граждан, и авиакомпаний устойчивое сообщение, на будущее и проводится конкурс по распределению новых направлений, в частности коммерческих прав между Москвой и Кутаиси», - уточнил эксперт.
Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.
Ранее в октябре глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили заявила, что в июле-августе 2019 года страна потеряла 113 миллионов долларов из-за ввода временного запрета на полеты из России.
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