В Грузии подсчитали убытки от отмены авиасообщения с Россией

Отмечается, что в июле туристическая отрасль потеряла 56 миллионов долларов, а в августе – 57 миллионов долларов. Кроме того, туристический поток из России в сентябре сократился на 20 процентов, передает Ura.ru

На этом фоне грузинский авиаперевозчик Georgian airways пригрозила подать на Россию в Европейский суд. Компания намерена взыскать 25 миллионов долларов, так как считает необоснованными действия России по отмене рейсов, сообщает РИА ФАН.

