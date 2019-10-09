В Грузии подсчитали убытки от отмены авиасообщения с Россией

9 октября 201907:02

Отмена авиасообщения с Россией принесла Грузии убытки на более чем 100 миллионов долларов. Такие данные привела руководитель Национальной администрации туризма страны Мариам Квривишвили, сообщает RT.

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Отмечается, что в июле туристическая отрасль потеряла 56 миллионов долларов, а в августе – 57 миллионов долларов. Кроме того, туристический поток из России в сентябре сократился на 20 процентов, передает Ura.ru

На этом фоне грузинский авиаперевозчик Georgian airways пригрозила подать на Россию в Европейский суд. Компания намерена взыскать 25 миллионов долларов, так как считает необоснованными действия России по отмене рейсов, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Давид Хизанишвили
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