В Грузии подсчитали убытки от отмены авиасообщения с Россией
Отмена авиасообщения с Россией принесла Грузии убытки на более чем 100 миллионов долларов. Такие данные привела руководитель Национальной администрации туризма страны Мариам Квривишвили, сообщает RT.
Отмечается, что в июле туристическая отрасль потеряла 56 миллионов долларов, а в августе – 57 миллионов долларов. Кроме того, туристический поток из России в сентябре сократился на 20 процентов, передает Ura.ru
На этом фоне грузинский авиаперевозчик Georgian airways пригрозила подать на Россию в Европейский суд. Компания намерена взыскать 25 миллионов долларов, так как считает необоснованными действия России по отмене рейсов, сообщает РИА ФАН.
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