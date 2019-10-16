Торопиться не надо. В Грузию никто не летит

Авиакомпании S7 разрешили летать из Москвы в Кутаиси – сообщение с таким заголовком появилось в среду под конец дня. Источником информации назывался документ, опубликованный на сайте Росавиации. Он предполагает выполнение перевозчиком до семи рейсов в неделю. Но, как говорится, рано радовались, и собирать чемоданы для поездки в Грузию торопиться не надо.

Допуск на полеты и открытие авиасообщения – две большие разницы, - пояснили позже в Росавиации. Как сообщила РИА Новости представитель ведомства, авиакомпании получают или продлевают доступ для того, чтобы начать полеты сразу после открытия воздушного сообщения: «Допуск — это право компании. Как только будут сняты ограничения на полеты в Грузию, авиакомпания сможет воспользоваться этим правом», - заявили в Росавиации. Никакой информации о рейсах из России в Грузию, запланированных на ближайшее время, в открытых источниках нет.

Авиасообщение между Россией и Грузией было прервано летом этого года на фоне обострения двусторонних отношений по весьма странному поводу. Массовые акции протеста в Тбилиси с антироссийскими лозунгами вспыхнули в конце июня после того, как глава российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов и назвала Россию "врагом и оккупантом". Владимир Путин запретил российским перевозчикам с 8 июля прямое авиасообщение с Грузией. А Минтранс объявил о приостановке полетов грузинских компаний в Россию.

Эти меры, принятые в разгар туристического сезона, как и предполагалось, серьезно ударили по грузинской туротрасли. Оценка Национальной администрации туризма Грузии такова, что в июле-августе страна потеряла 113 миллионов долларов из-за запрета на полеты из России. Только по данным за сентябрь количество турпоездок из России в Грузию упало почти на треть, до 105 тысяч.

Не без убытков от запрета и в России. Авиакомпании, рассчитывавшие на оживленное сообщение с популярным у россиян туристическим направлением, потребовали возместить потери от закрытия рейсов в Грузию. Переговоры с авиакомпаниями относительно компенсаций убытков от приостановки полетов в Грузию действительно ведутся, - подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По сведениям газеты «Коммерсантъ», в целом недополученная прибыль отрасли из-за ограничительных мер превышает 1 миллиард рублей. Тоже не слабо…

