Кусок не лезет в горло. Проблемы школьного питания

В Крaснодaрском крaе в Кропоткине произошло мaссовое отрaвление школьников. Нaкaнуне, 9 ноября, их достaвили в детское инфекционное отделение городa с кишечными явлениями. Поступивших с жaлобaми в субботу было 28 человек. По состоянию нa 10 ноября с жaлобaми был госпитaлизировaн 41 человек.

По поручению губернaторa Крaснодaрского крaя министерством здрaвоохрaнения Кубaни в Кропоткин нaпрaвлены специaлисты Специaлизировaнной клинической детской инфекционной больницы.

Координатор Федерального проекта «За честные Продукты!» Александр Бражко во время пресс-конференции НСН рассказал, что директора школ не успевают должным образом следить за качеством питания в учебных заведениях.

«На первом месте стоит вопрос обеспеченности школьников качественным питанием. Вопрос контроля качества. Ситуация не улучшилась. Предполагалось, что руководители будут осуществлять контроль, но директор перегружен своими обязанностями. К большому сожалению, особенно там, где не хватает заместителей, вопрос качества питания уходит на второй план. Родители же справедливо полагают, что для того, чтобы ребенок вырос здоровым, необходимо, чтобы сами продукты были здоровыми. Макароны делаются из твердых сортов пшеницы, а то, что закупается в бюджетных организациях, к сожалению, не соответствуют нормам. Макароны по цене 15 рублей за килограмм не приносят пользы. По динамике Минздрава, количество детей с хроническими заболеваниями, заканчивающих школу, не уменьшается», - отметил эксперт.

Чтобы решить проблему школьного питания, Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект об обязательном бесплатном горячем питании для учащихся младших классов. Законопроект должен будет установить требования к качеству продуктов, которые поставляются в школы. Справедливо, если мнение родителей, которые знают, что дети будут есть, а какие блюда так и останутся нетронутыми на тарелке, будет также учитываться, отметил заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН.

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«Есть санитарные нормы к блюдам, продуктам, которые полезны. Но дети ведь зачастую любят не то, что полезно. Это и сосиски в тесте, и картошку фри, как в фаст-фудах. Так что желание родителей в части формирования меню должно быть обоснованно. Но по своему опыту скажу, что сегодня вот дети из нашей школы ели очень хорошую кашу, которую родители не всегда варят. И дети привыкают к кашам. Если есть пищевые ограничения, то родители, конечно, вправе влиять на рацион. Они могут предлагать блюда, которые будут ребенку не вредными и не опасными», - уверен Евгений Ямбург.

В законопроекте о горячем питании для младших школьников появляется новое понятие «здоровое питание».

Также документ предусмотривает возможность предоставления бюджетам регионов субсидий из федерального бюджета на софинансирование организации питания учащихся младшей школы.

Ранее координатор Федерального проекта «За честные Продукты!» Александр Бражко во время пресс-конференции НСН сообщил, что необходимо усилить контроль за расходом средств, выделенных на питание детей.

