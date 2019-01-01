Бражко: Субсидии на питание должны тратиться директорами школ по назначению

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Всё ли лучшее детям? Проблемы школьного питания».

На фоне скандала с массовыми отравлениями детей в школьных учреждениях, президент России Владимир Путин призвал передать обязанность по контролю за питанием в школах от директоров учебных заведений муниципалитетам. Глава государства также предложил увеличить число детей, получающих бесплатное питание.

Координатор Федерального проекта «За честные Продукты!» Александр Бражко во время пресс-конференции НСН сообщил, что директора школ должны получать и расходовать субсидии на питание отдельно от других средств.

Субсидии, которые определяются государством на школьное питание, по моему глубокому убеждению, являются целевыми. Они относятся непосредственно к ребенку. И получить, и потратить их может только ребенок. У нас возникает абсурдная ситуация – целевые средства собираются в общий котел, который передается директору школы. Директор школы на эти деньги что-то покупает, каким-то образом ведет деятельность. Это недопустимо», - заявил он.

Ранее эксперт во время пресс-конференции НСН рассказал, что директора школ не успевают должным образом следить за качеством питания в учебных заведениях.

