Курс на Запад: Полковники усвоили урок сидящего Захарченко

Терентьев идет по стопам своего «предшественника» бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Он, напомним, был задержан 9 сентября 2016 года по подозрению в получении взяток. Во время обысков по его делу были найдены деньги на общую сумму около 9 млрд рублей. Захарченко был приговорен к 12,5 года лишения свободы. Срок он отбывает в мордовской исправительной колонии №5. Но спокойно ему там не сидится. Не так давно экс-полковник ввязался в драку. Захарченко рассказал адвокату, что 9 января так называемый обиженный напал на него, экс-полковник, защищаясь, оттолкнул его. После этого на зачинщика драки напали остальные заключенные и избили его. Однако когда на место ЧП прибыли надзиратели, участники драки единогласно заявили, что «обиженного» избивал лично Захарченко.

Сам экс-полковник рассматривает эту ситуацию как провокацию, которая направлена на возбуждение против него нового уголовного дела.

Меж тем Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег России посоветовали расширить перечень активов чиновников, которые подлежат конфискации как незаконно нажитое богатство. Сейчас в пользу государства могут быть изъяты недвижимость, транспорт и ценные бумаги в случае, если госслужащему не удастся доказать законность их происхождения. При этом наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах не подлежат конфискации, отмечают исследователи. Кроме того, в FATF отмечают, что в настоящее время у чиновников конфискуют необоснованное богатство лишь в случаях значительных расхождений между официально задекларированными доходами и расходами.

В эфире НСН эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал отметил, что Россия сейчас активно работает в этом направлении.

«Мы нормально идем, в русле мирового тренда и местами даже бежим впереди. В России активно взялись за изъятие незаконных доходов чиновников, по которым они не смогли отчитаться. В том числе по декларациям о доходах, а также в рамках различных административных или уголовных проверок. Большинству населения неизвестна статистика, когда в ходе подобных проверок чиновники не только лишаются своих должностей, но и в рамках судебного производства у них изымаются та недвижимость или иные объекты, по которым они не смогли отчитаться в ходе декларирования доходов и отчета о своих расходах», — отметил он.

Отметим, что абсолютным рекордсменом по выявленным средствам среди российских силовиков стал полковник ФСБ Кирилл Черкалин. Глава отдела в кредитно-финансовом управлении ведомства был арестован по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах. Вместе с ним под стражей оказались два бывших сотрудника того же подразделения. При обысках по «делу Черкалина» были изъяты деньги на общую сумму в 12 миллиардов рублей.

