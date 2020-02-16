Костромской губернатор объявил борьбу с коррупцией страшнее коррупции

Глава региона высказал недовольство методами борьбы с коррупцией, которые существуют сегодня в стране. Ситников считает, что русские люди выявляют коррупционеров, как делая и многое другое «с залихватской удалью». Поэтому часто побеждают «самих себя в том числе», - отметила Газета.ru.

Костромской губернатор также пожаловался, что в настоящее время даже подарок жены может считаться проявлением коррупции.

Ранее эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал в эфире НСН оценил данные Счетной палаты о том, что в России ежегодно из бюджета воруют порядка 3 млрд рублей. Эксперт отметил, что, с одной стороны, эти цифры могут быть вершиной айсберга, с другой - в России не осталось неприкасаемых, кто не может быть уличен в коррупции.



