Полковник-миллиардер Захарченко снова подрался с «обиженным»
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко снова стал участником потасовки в мордовской исправительной колонии №5. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Александр Горбатенко.
Захарченко рассказал адвокату, что 9 января так называемый обиженный напал на него, экс-полковник, защищаясь, оттолкнул его. После этого на зачинщика драки напали остальные заключенные и избили его.
Однако когда на место ЧП прибыли надзиратели, участники драки единогласно заявили, что «обиженного» избивал лично Захарченко. Сам экс-полковник рассматривает эту ситуацию как провокацию, которая направлена на возбуждение против него нового уголовного дела.
Отметим, что в середине января СМИ уже сообщали, что Захарченко якобы избил в колонии «обиженного» из-за спора о принадлежности обуви.
Авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в беседе с НСН объяснил, почему такая реакция Захарченко в ответ на подобные заявления в тюремных условиях объяснима.
Ранее в Следственном комитете заявили, что Захарченко во время службы в МВД мог получать ежемесячные взятки от группы компаний, сообщало RT. В ходе обыска в его квартире были изъяты денежные средства в разной валюте на 8 млрд рублей.
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