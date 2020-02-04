Полковник-миллиардер Захарченко снова подрался с «обиженным»

Однако когда на место ЧП прибыли надзиратели, участники драки единогласно заявили, что «обиженного» избивал лично Захарченко. Сам экс-полковник рассматривает эту ситуацию как провокацию, которая направлена на возбуждение против него нового уголовного дела.

Отметим, что в середине января СМИ уже сообщали, что Захарченко якобы избил в колонии «обиженного» из-за спора о принадлежности обуви.

Авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в беседе с НСН объяснил, почему такая реакция Захарченко в ответ на подобные заявления в тюремных условиях объяснима.

Ранее в Следственном комитете заявили, что Захарченко во время службы в МВД мог получать ежемесячные взятки от группы компаний, сообщало RT. В ходе обыска в его квартире были изъяты денежные средства в разной валюте на 8 млрд рублей.

