Бывший полицейский предпочитает Лазурный берег

Речь идет о полковнике Сергее Терентьеве, который уволился со службы в 2015 году. Как передает «Газета.ру», после задержания бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Терентьев уехал из России. Сейчас он живет с семьей во Франции. Терентьев и его семья владеют двумя земельными участками в московском Серебряном бору стоимостью по 500 млн рублей, несколькими домами на территории Франции и в княжестве Монако, частным вертолетом и автомобилем Bentley. Генпрокуратура России изучает все материалы, которые собраны на Терентьева, - отмечает издание, напоминая, что Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по подозрению в получении взяток. Во время обысков по его делу были найдены деньги на общую сумму около 9 млрд рублей. Захарченко был приговорен к 12,5 годам лишения свободы.

Тут уместно также вспомнить полковника ФСБ Кирилла Черкалина, остающегося рекордсменом по выявленным средствам. Глава отдела в кредитно-финансовом управлении ФСБ России был арестован по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах. Вместе с ним под стражей оказались два бывших сотрудника того же подразделения: полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках по «делу Черкалина» были изъяты деньги на общую сумму в 12 миллиардов рублей. По версии следствия, чекисты занимались «крышеванием» банкиров. В августе Генпрокуратура направила в суд иск об изъятии в доход государства активов семьи Черкалина, в том числе пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков, 14 нежилых помещений и двух автомобилей, а также 800 млн рублей, 72 млн долларов и 8 млн евро наличными.

Громкие антикоррупционные дела еще обязательно будут, - заверял НСН полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в контексте дела Черкалина. «Если есть воля и силы бороться, то будут громкие дела, будут посадки. И неважно, где люди работают – в ФСБ, МВД, МЧС или администрации президента. Не должно быть неконтролируемых, «темных» мест, до которых не доходит «луч света». Это самое страшное, когда организуются неподконтрольные закрытые зоны», - заявлял собеседник НСН.

Подтверждением его слов стало задержание осенью минувшего года руководителей отдела МВД Дорогомилово в Москве по подозрению в получении взятки: начальник и его зам были пойманы с поличным при получении 3,5 миллионов рублей – первой части взятки на общую сумму в 12 миллионов. По сравнению с вышепоименованными полковниками, как говорится, «труба пониже и дым пожиже». Но тенденция, очевидно, сформирована.

