Харам по соглашению: Курьерам-мусульманам дали совет, как не доставлять свинину
Курьер должен заранее оговорить с работодателем отказ от доставки религиозно запретных товаров, заявил НСН директор трудового департамента SuperJob Александр Южалин.
Религиозные запреты на какие-либо действия для работников, исходя из их вероисповедания, не могут быть основанием для невыполнения трудовых обязанностей. Об этом в комментарии НСН заявил директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.
Духовное управление мусульман России впервые опубликовало развернутые правила работы для курьеров и сотрудников логистических служб в соответствии с нормами ислама. Согласно решению Совета улемов ДУМ, мусульманам запрещается заниматься доставкой товаров, которые относятся к категории религиозно запрещенных (харам). Среди них - алкогольная продукция, азартные игры, предметы языческого культа, свинина и мясо животных, забитых с нарушением шариатских норм.
Южалин объяснил, как вправе действовать курьер, который не пожелает участвовать в транспортировке отдельных товаров.
«Если посмотреть с точки зрения Трудового кодекса, работодатель сам определяет, какую функцию должен выполнять работник, и она согласовывается сторонами, когда происходит приём на работу. Работодатель должен донести до сотрудника особенности его должностных обязанностей, указать это в трудовом договоре, в должностной инструкции. В случае согласия работника его принимают и заключают трудовой договор. После этого сотрудник должен исполнять его положения. В противном случае это формально можно расценить как нарушение трудового распорядка, за что работодатель имеет право привлечь работника к дисциплинарной ответственности. В случае, если такой договоренности нет, а внутренние документы не указывают на такую религиозную особенность, придется руководствоваться положениями договора и ТК. Пока у нас в законе никаких исключений на этот счет нет. Необходимо сразу договариваться о таких особенностях, чтобы не было никаких недопониманий и споров. Если работодатель согласится и зафиксирует такие условия в трудовом договоре, тогда вопросов не возникнет», - пояснил эксперт.
Ранее глава одной из районных организаций мусульман Москвы Марат Алимов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал опасения насчет планов индуистов легализоваться в Коммунарке.
