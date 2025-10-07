Южалин объяснил, как вправе действовать курьер, который не пожелает участвовать в транспортировке отдельных товаров.

«Если посмотреть с точки зрения Трудового кодекса, работодатель сам определяет, какую функцию должен выполнять работник, и она согласовывается сторонами, когда происходит приём на работу. Работодатель должен донести до сотрудника особенности его должностных обязанностей, указать это в трудовом договоре, в должностной инструкции. В случае согласия работника его принимают и заключают трудовой договор. После этого сотрудник должен исполнять его положения. В противном случае это формально можно расценить как нарушение трудового распорядка, за что работодатель имеет право привлечь работника к дисциплинарной ответственности. В случае, если такой договоренности нет, а внутренние документы не указывают на такую религиозную особенность, придется руководствоваться положениями договора и ТК. Пока у нас в законе никаких исключений на этот счет нет. Необходимо сразу договариваться о таких особенностях, чтобы не было никаких недопониманий и споров. Если работодатель согласится и зафиксирует такие условия в трудовом договоре, тогда вопросов не возникнет», - пояснил эксперт.

Ранее глава одной из районных организаций мусульман Москвы Марат Алимов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал опасения насчет планов индуистов легализоваться в Коммунарке.

