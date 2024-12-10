«Нужно пахать»: В SuperJob объяснили зарплату курьеров в 300 тысяч рублей

Зарплата курьеров в Москве к Новому году может вырасти до 300 тысяч рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогнозы экономистов. По данным издания, сервисам доставки в столице не хватает около 15 тысяч сотрудников. Если в ноябре курьерам были готовы платить семь тысяч рублей в день, то в декабре предлагают уже 12 тысяч. Захаров допустил, что повышенный спрос является сезонным явлением и фиксируется в декабре ежегодно.

«Тот, кто будет работать круглосуточно, может заработать 300 тысяч, поскольку спрос на доставки подарков будет большой. Особого контроля от работодателей не будет, поскольку курьерами работают только самозанятые. Перед Новым годом студенты всегда стремятся заработать на таких вакансиях. Часто люди работают в другом месте, но устраиваются на подработку курьером, сделать это очень просто», - заметил он.

По словам основателя сервиса SuperJob, сфера услуг продолжает развиваться в России с опережающими темпами.

«За последний год число курьеров в России увеличилось на два миллиона, это много. Сфера услуг развивается с опережением из-за отдельной системы налогообложения через самозанятость. В России уже 12 миллионов самозанятых. Все это рано или поздно прекратится, потому что уже за гранью. Это большое зло, поскольку государство не досчитывается порядка 3-4 триллионов рублей. Ракеты на Луну не садятся, зато к нам пицца бесплатно приезжает за 15 минут. Перемены на законодательном уровне назрели. За 3-4 триллиона можно и побороться, сейчас эти деньги идут на зарплату курьеров, которые получают в пять раз больше, чем учителя. Мы, как страна, не можем себе позволить настолько развитую сферу услуг. Если мы расскажем, как у нас все работает, кому-то в Нью-Йорке, Мюнхене, Барселоне или в Мадриде, нам не поверят», - сказал Захаров.