Зарплата курьеров в Москве в декабре достигла 250 тысяч рублей

Уточняется, что зарплатный максимум пешего курьера на полную занятость составит 140 тысяч рублей в месяц, а водитель-курьер в среднем сможет рассчитывать на заработок в 220 тысяч рублей.

При этом средняя зарплата курьеров и доставщиков на самокатах и велосипедах за год выросла на 14%, с 70 до 80 тысяч рублей. Заработок автокурьеров увеличился на 10%, со 100 до 110 тысяч рублей.

Ранее президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров сообщил «Радиоточке НСН», что курьеры, которые в предновогодний период будут готовы работать круглосуточно, смогут заработать и 300 тысяч рублей, поскольку спрос на доставку остается высоким.

