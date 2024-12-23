Зарплата курьеров в Москве в декабре достигла 250 тысяч рублей
Зарплаты водителей-курьеров в декабре «могут взлететь в небеса» в Москве, достигнув 250 тысяч рублей, пишет сайт aif.ru со ссылкой на исследование сервиса по подбору персонала SuperJob.
Уточняется, что зарплатный максимум пешего курьера на полную занятость составит 140 тысяч рублей в месяц, а водитель-курьер в среднем сможет рассчитывать на заработок в 220 тысяч рублей.
При этом средняя зарплата курьеров и доставщиков на самокатах и велосипедах за год выросла на 14%, с 70 до 80 тысяч рублей. Заработок автокурьеров увеличился на 10%, со 100 до 110 тысяч рублей.
Ранее президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров сообщил «Радиоточке НСН», что курьеры, которые в предновогодний период будут готовы работать круглосуточно, смогут заработать и 300 тысяч рублей, поскольку спрос на доставку остается высоким.
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