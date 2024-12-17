Спрос на курьеров в России вырос на 97% за два года
Спрос на курьеров в России вырос на 97% за два года, подсчитали в рекрутинговой компании HeadHunter.
В 2024 году в интернете было размещено 195 тысяч вакансий на должность курьера, 15% от всего объема вакансий в стране пришлись на Москву.
Отмечается, что в 2024 году средняя зарплата курьеров достигла 117 тысяч рублей. Так, самые высокие зарплаты курьеров в 2024 году были зафиксированы в Ленинградской области (свыше 133 тысяч рублей). В Московской области курьерам предлагали 128,6 тысячи рублей, а работодатели Северной Осетии готовы были заплатить курьерам 125,8 тысячи рублей.
Максимальные значения зарплат курьеров составили 178 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Театральную зрительскую премию «Звезда театрала» вручили в Москве
- В Японии рассматривают санкции против РФ и КНДР из-за «военного сотрудничества»
- СМИ: Убийство генерала Кириллова могли организовать спецслужбы Украины
- Брокер допустил, что аренда квартир в России подорожает в 2025 году на 50%
- СМИ: В ЖК, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, несколько лет жаловались на УК
- Жителя Ялты задержали за передачу Киеву данных о военной технике РФ в Крыму
- В Китае чиновника казнили за хищение и взятки на $426 млн
- Число нарушений в сфере такси в Москве выросло на 77,5%
- Начальника штаба армии арестовали в Южной Корее
- Спрос на курьеров в России вырос на 97% за два года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru