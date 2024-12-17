Спрос на курьеров в России вырос на 97% за два года, подсчитали в рекрутинговой компании HeadHunter.

В 2024 году в интернете было размещено 195 тысяч вакансий на должность курьера, 15% от всего объема вакансий в стране пришлись на Москву.