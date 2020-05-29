Кураев раскритиковал план Роспотребнадзора по открытию храмов

На всех стадиях Роспотребнадзор рекомендует ограничить посещения храмов для граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Кроме того, необходимо соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства индивидуальной защиты.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН раскритиковал рекомендации Роспотребнадзора.

«Я бы сделал ровно обратное. Я бы открыл огромные храмы, с ограничением числа посещений. И до последнего придерживал бы маленькие по площади. Особенно в Москве. Я сужу по своему храму архангела Михаила в Тропареве. Он в начале XVIII века бы построен как деревенских храм. А сейчас вокруг него миллионный жилой массив. Понятное дело, что в нем очень тесно. Поэтому если его сейчас открыть по признаку площади, то люди будут толпиться вокруг или внутри. Поэтому я полагаю, что лучше, напротив, открывать огромные соборы. Когда пойдет слух, что храм Христа Спасителя закрыт, а маленький храм рядом открыт, то туда прибегут не только свои прихожане, но и прихожане закрытых храмов, изголодавшиеся по службе. Лучше уж тогда открывать сразу все храмы, чтобы было больше точек, чтобы рассредоточен был народ», - указал священник.

А вот дальше было бы хорошо подумать о службах на открытом воздухе, добавил он.

«Лето же пришло. Не у каждого городского храма есть возможность собрать людей во дворе, вывести во двор. Но у тех храмов, где это возможно – монастырские площади, скажем, есть, храмы в парковых зонах, – патриархия могла бы им помочь в поиске арендованного звукоусиливающего оборудования, сооружения помостов. Это было бы хорошо», - отметил Кураев.

Что касается регулирования численности прихожан в храмах, то по мнению клирика, нам очень желательно поименное членство людей в приходских общинах.

«Тогда будет понятно, кто из какой общины, можно будет распределять людей в таких экстренных случаях. Можно будет составлять график», - заключил клирик.

Ранее Андрей Кураев в эфире НСН рассказал о бедственном положении во многих храмах.

