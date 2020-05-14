«Патриарх не торопится расчехлять закрома». Запрещенный протодиакон о кризисе в РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на четверть снизил отчисления епархий, ограничивших посещение храмов. На официальном сайте Русской православной церкви указывается, что это сделано ввиду финансовых затруднений, обусловленных сложившейся ситуацией.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН рассказал о бедственном положении во многих храмах.

«Стоит обратить внимание, что эта сугубо служебная документация была опубликована на главной странице сайта патриархии. Даже не в разделе "деятельность патриарха", а именно в новостях общецерковного назначения. Это означает, что эта тема стала политизированной. То есть много вопросов среди духовенства. Храмы закрыты. Ранее предлагалось, чтобы храмы были открыты, но священников в них не было, службы не проводились. Заходи, помолись, брось копеечку. А со священником созвонился и индивидуально где-то встретился, если надо. Наш патриарх избрал другой путь - храмы закрыты для прихожан, и там служат священники. Последствия мы видим - только вчера у нас умерло 4 священника. Кроме того, с точки зрения экономики прихода, это тоже более жесткий вариант, потому что люди, не имея доступа в храм, ничего туда и не приносят», - отметил он.

Собеседник НСН рассказал о существовании секретного фонда РПЦ, который не стремятся открыть и направить на помощь православным храмам.