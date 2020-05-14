«Патриарх не торопится расчехлять закрома». Запрещенный протодиакон о кризисе в РПЦ
Андрей Кураев в эфире НСН рассказал, что тяжелое положение многих приходов и отсутствие действенной помощи со стороны патриархата заставляют многих священнослужителей о многом задуматься.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на четверть снизил отчисления епархий, ограничивших посещение храмов. На официальном сайте Русской православной церкви указывается, что это сделано ввиду финансовых затруднений, обусловленных сложившейся ситуацией.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН рассказал о бедственном положении во многих храмах.
«Стоит обратить внимание, что эта сугубо служебная документация была опубликована на главной странице сайта патриархии. Даже не в разделе "деятельность патриарха", а именно в новостях общецерковного назначения. Это означает, что эта тема стала политизированной. То есть много вопросов среди духовенства. Храмы закрыты. Ранее предлагалось, чтобы храмы были открыты, но священников в них не было, службы не проводились. Заходи, помолись, брось копеечку. А со священником созвонился и индивидуально где-то встретился, если надо. Наш патриарх избрал другой путь - храмы закрыты для прихожан, и там служат священники. Последствия мы видим - только вчера у нас умерло 4 священника. Кроме того, с точки зрения экономики прихода, это тоже более жесткий вариант, потому что люди, не имея доступа в храм, ничего туда и не приносят», - отметил он.
Собеседник НСН рассказал о существовании секретного фонда РПЦ, который не стремятся открыть и направить на помощь православным храмам.
«Сейчас действует формула "пока толстый похудеет, худой сдохнет". Не все приходы нашей церкви финансово толстые. У кого-то есть какие-то заначки, которые позволяют три-четыре месяца прожить, а у кого-то нет. Проблема серьезная. При этом не слышно, чтобы приходы были освобождены от коммунальных платежей, свет, отопление. Если служба проводится, то людям надо платить - хористы, пономари, охрана, в конце концов. Расходы есть. Как быть с теми, чей доход в этом храме был единственным источником содержания своей семьи? Десятилетия шли передачи средств в закрытый фонд патриархии. Многие из нас надеялись, что там что-то есть, что патриарх сможет "расчехлить" свои закрома секретные, чтобы какие-то денежки потекли сверху вниз. Этого, как мы видим, не произошло. Отсюда у людей и светских, и церковных есть масса вопросов», - заключил он.
Ранее патриарх Кирилл призвал состоятельных прихожан поддержать нуждающихся священников в период пандемии. Об этом он сообщил в обращении к верующим, опубликованном на официальном сайте РПЦ. Кроме того, правовое управление Московской патриархии заявило, что руководители религиозных организаций РПЦ должны прикладывать максимальные усилия для сохранения штата сотрудников во время действия мер по предотвращению распространения коронавируса, в том числе оформляя им неоплачиваемые отпуска и переводя на неполный рабочий день с уменьшением заработной платы.
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