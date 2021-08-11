Кураев: омбудсмен по правам русских мог бы «надоедать провинциальным царькам»

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что его вовсе не удивляет предложение представителя РПЦ о создании «уполномоченного при президенте по правам русских».

Ранее замуправляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) отметил, что в последние месяцы наблюдается «множество случаев притеснения русских людей - в России и вне ее». В этой связи он предложил подумать о создании должности омбудсмена, который бы «помогал русскому человеку», в том числе и за границей.