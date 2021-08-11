Кураев: омбудсмен по правам русских мог бы «надоедать провинциальным царькам»
Андрей Кураев рассказал НСН, что в Румынии давно существует подобное министерство, а патриарх Даниил считает себя главой румын во всех странах
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что его вовсе не удивляет предложение представителя РПЦ о создании «уполномоченного при президенте по правам русских».
Ранее замуправляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) отметил, что в последние месяцы наблюдается «множество случаев притеснения русских людей - в России и вне ее». В этой связи он предложил подумать о создании должности омбудсмена, который бы «помогал русскому человеку», в том числе и за границей.
«Ничего нового в этом нет, с учетом мировой политики. Например, в Румынии существует уже много лет государственное министерство по делам румын и румынской диаспоры. В календаре и государственном, и церковном есть праздник – воскресный день за неделю до Успения Божией Матери в начале августа, который посвящают румынской диаспоре. И патриарх (патриарх Румынский Даниил – прим. НСН) себя считает главой всех румын, в какой бы стране мира они не жили. Это не очень соответствует церковным канонам, но, тем не менее, там это так. Видя это в румынской жизни, меня совершенно не шокирует такое предложение в России», - сказал Кураев.
При этом он высказал мнение, что уполномоченный по правам русских мог бы заниматься правозащитной деятельностью и «надоедать провинциальным царькам».
«Дело не в названии должности, а в ее функционале и как это будет пониматься. Пока слишком мало информации. Эта должность не призвана решать проблемы национализма, тем более в других государствах и у других народов. Она могла бы быть нормально правозащитной. Кроме того, можно было бы время от времени, обладая государственным статусом, надоедать некоторым провинциальным царькам и ставить перед ними неудобные вопросы. Почему, например, граждане России не имеют возможности приобретать недвижимость в Абхазии?» - заключил собеседник «Радиоточка НСН».
Верховная рада Украины ранее приняла закон о коренных народах этой страны. Русские не были включены в этот перечень. При этом коренными народами были названы крымские татары, караимы и крымчаки. Кроме того, за последнее время было ещё несколько скандалов с оскорблениями россиян. Так, о россиянах нелицеприятно высказался экс-посол Азербайджана. А стендап-комик Идрак Мирзализаде, пошутивший о «любви русских к фекалиям», был приговорен судом к 10 суткам административного ареста.
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