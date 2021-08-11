«Эталон отношений». В Баку призвали не реагировать на «спор» Жириновского с экс-послом

Власти Азербайджана никак не отреагируют на заявления своего бывшего дипломата, как и российская сторона - на высказывания Владимира Жириновского, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» азербайджанский политолог, специалист по Южному Кавказу и Ближнему Востоку Тофик Аббасов.

Ранее экс-посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде обозвал лидера ЛДПР свиньей и ослом, а также оскорбил российских солдат, которые находятся в Иране. Столь острую реакцию Вагабзаде вызвали слова Жириновского, что никто не имеет право «косо» смотреть на российских миротворцев, а также заявление, что в Азербайджане царит диктатура, а территорию страны иранский шах в своё время подарил Российской империи. Теперь оскорбленный Жириновский требует возбуждения уголовного дела против бывшего азербайджанского дипломата.

«Почему азербайджанская власть должна реагировать на какие-то глупые высказывания какого-то бывшего посла? Нет никакой необходимости обращать на это внимание. Это конфликт не Жириновского с экс-дипломатом, это конфликт Жириновского с постсоветскими государствами, в числе которых и Азербайджан. Он очень непотребно, вульгарно высказывается о том политическом лидере, о котором совсем недавно говорил, что это сын великого Гейдара Алиева и что сын не отстает от отца. И теперь он переворачивает всю свою логику вверх дном и говорит о том, что надо пригласить Ильхама Алиева и провести с ним разъяснительную работу. Это не укладывается ни в политическую, ни в гражданскую, ни в общественную этику», - отметил Аббасов.