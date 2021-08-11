«Эталон отношений». В Баку призвали не реагировать на «спор» Жириновского с экс-послом
Азербайджанский политолог Тофик Аббасов уверен, что власти двух стран не будут обращать внимания на подобные «глупые» высказывания.
Власти Азербайджана никак не отреагируют на заявления своего бывшего дипломата, как и российская сторона - на высказывания Владимира Жириновского, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» азербайджанский политолог, специалист по Южному Кавказу и Ближнему Востоку Тофик Аббасов.
Ранее экс-посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде обозвал лидера ЛДПР свиньей и ослом, а также оскорбил российских солдат, которые находятся в Иране. Столь острую реакцию Вагабзаде вызвали слова Жириновского, что никто не имеет право «косо» смотреть на российских миротворцев, а также заявление, что в Азербайджане царит диктатура, а территорию страны иранский шах в своё время подарил Российской империи. Теперь оскорбленный Жириновский требует возбуждения уголовного дела против бывшего азербайджанского дипломата.
«Почему азербайджанская власть должна реагировать на какие-то глупые высказывания какого-то бывшего посла? Нет никакой необходимости обращать на это внимание. Это конфликт не Жириновского с экс-дипломатом, это конфликт Жириновского с постсоветскими государствами, в числе которых и Азербайджан. Он очень непотребно, вульгарно высказывается о том политическом лидере, о котором совсем недавно говорил, что это сын великого Гейдара Алиева и что сын не отстает от отца. И теперь он переворачивает всю свою логику вверх дном и говорит о том, что надо пригласить Ильхама Алиева и провести с ним разъяснительную работу. Это не укладывается ни в политическую, ни в гражданскую, ни в общественную этику», - отметил Аббасов.
Политолог подчеркнул, что Жириновский является официальным лицом, а Исфандияр Вагабзаде выражает лишь свою личную точку зрения, не представляя народ.
«Жириновский является официальным лицом, потому что он возглавляет политическую партию, является депутатом Государственной Думы в отличие от Исфандияра Вагабзаде. Исфандияр Вагабзаде - это человек, бывший в обойме дипломатического корпуса, сейчас он представляет только себя, не страну, не народ, это его частное мнение», - добавил он.
При этом Аббасов призвал не преувеличивать масштабы «спора» и не проецировать его на отношения двух стран.
«Все, кто придает большую резонансность этому конфликту, это просто силы, которые пытаются натравить друг на друга два соседних, братских народа. Нет никакого смысла гиперболизировать значимость этого спора. Это тщетные попытки поджечь спор и придать ему характер межгосударственного столкновения, потому что азербайджано-российские отношения находятся на устойчивом, хорошем уровне. Политический диалог двух лидеров представляет собой эталон и показывает, как должны выстраивать отношения политики нынешней поры. Именно этот конфликт вообще не вписывается в контекст двусторонних отношений», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее первого августа временный поверенный в делах посольства РФ в Баку был приглашен в МИД Азербайджана, ему вручили ноту в связи с высказываниями главы ЛДПР Владимира Жириновского о стране.
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