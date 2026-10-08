На фоне сокращения вылова тихоокеанского лосося красная икра к Новому году может взлететь в цене до 30–40 тысяч рублей за килограмм, передает канал SHOT со ссылкой на рыбопромышленников. При достижении верхней прогнозируемой отметки цены, рост год к году составит около 471%. Корнев считает, что реальная цена на продукт будет хоть и высокой, но гораздо ниже данных прогнозов.

«Сначала будет некоторый шок, потом потребление перераспределится, и красная икра подешевеет. Мой личный прогноз: стоимость окончательно устаканится где-то в размере 15-20 тысяч рублей. Я ставлю на этот диапазон. Просто сейчас паника, и сами производители, и перекупщики разгоняют рынок. Для них это горячее время. Ты купил, грубо говоря, по восемь тысяч за килограмм ее, а через два месяца она уже стоит 15 тысяч. В спокойный год таких денег не заработаешь никогда. Ближе к концу года красная икра уже будет не продуктом, а символом Нового года. Поэтому за символику могут платить сколько угодно. Положено на Новый год на икру посмотреть, вы на нее посмотрите. Хотя при такой цене от икры теперь можно только визуальное удовольствие получить», — поделился мнением собеседник НСН.

Он подчеркнул, что есть много аналогов, которые не уступают красной икре по потребительским свойствам, но стоят гораздо дешевле. Эти продукты, в том числе, могут стать альтернативой и для новогоднего стола.

«Уже при цене 20 тысяч рублей за килограмм красная икра глубоко оторвалась от своих потребительских качеств. Существует огромное количество товаров, которые стоят в разы дешевле, и по потребительским качествам не хуже. Мы сейчас в виде шутки делаем икру минтая, поданную на специально обработанной шкуре от лосося: всего в двадцать раз дешевле! Так что аналоги есть. Икра щуки, икра минтая — это очень недооцененные продукты, которые в большинстве своем всегда уходили на зарубежный рынок. Имитирование икра достаточно неплохо отработана. Но, по моему мнению, она не имеет никакой потребительской ценности, хотя это никакая не отрава. Просто продукт, который похож на икру — если хотите на икру на новогоднем столе посмотреть, но не готовы платить за это безумные деньги», — отметил Корнев.