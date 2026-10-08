«Только визуальное удовольствие!»: Насколько подорожает красная икра к Новому году
Стоимость в десятки тысяч рублей за килограмм не соответствует потребительским свойствам продукта, заявил НСН Виталий Корнев.
Для производителей и продавцов красной икры выгодно разгонять рынок, так как это позволяет продавать продукт дороже, однако из-за перераспределения спроса деликатес все же подешевеет, объяснил НСН президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.
На фоне сокращения вылова тихоокеанского лосося красная икра к Новому году может взлететь в цене до 30–40 тысяч рублей за килограмм, передает канал SHOT со ссылкой на рыбопромышленников. При достижении верхней прогнозируемой отметки цены, рост год к году составит около 471%. Корнев считает, что реальная цена на продукт будет хоть и высокой, но гораздо ниже данных прогнозов.
«Сначала будет некоторый шок, потом потребление перераспределится, и красная икра подешевеет. Мой личный прогноз: стоимость окончательно устаканится где-то в размере 15-20 тысяч рублей. Я ставлю на этот диапазон. Просто сейчас паника, и сами производители, и перекупщики разгоняют рынок. Для них это горячее время. Ты купил, грубо говоря, по восемь тысяч за килограмм ее, а через два месяца она уже стоит 15 тысяч. В спокойный год таких денег не заработаешь никогда. Ближе к концу года красная икра уже будет не продуктом, а символом Нового года. Поэтому за символику могут платить сколько угодно. Положено на Новый год на икру посмотреть, вы на нее посмотрите. Хотя при такой цене от икры теперь можно только визуальное удовольствие получить», — поделился мнением собеседник НСН.
Он подчеркнул, что есть много аналогов, которые не уступают красной икре по потребительским свойствам, но стоят гораздо дешевле. Эти продукты, в том числе, могут стать альтернативой и для новогоднего стола.
«Уже при цене 20 тысяч рублей за килограмм красная икра глубоко оторвалась от своих потребительских качеств. Существует огромное количество товаров, которые стоят в разы дешевле, и по потребительским качествам не хуже. Мы сейчас в виде шутки делаем икру минтая, поданную на специально обработанной шкуре от лосося: всего в двадцать раз дешевле! Так что аналоги есть. Икра щуки, икра минтая — это очень недооцененные продукты, которые в большинстве своем всегда уходили на зарубежный рынок. Имитирование икра достаточно неплохо отработана. Но, по моему мнению, она не имеет никакой потребительской ценности, хотя это никакая не отрава. Просто продукт, который похож на икру — если хотите на икру на новогоднем столе посмотреть, но не готовы платить за это безумные деньги», — отметил Корнев.
Он также отметил, что экологический фактор играет большую роль в добыче рыбы, при этом в современной рыбопромышленности естественный вылов стал уступать выращиванию лосося в искусственных условиях.
«Раньше, если рыба к нам не приходила, она приходила куда-то еще. А сейчас она никуда не пришла. На планете идет изменение климата, и что-то где-то как-то повлияло на то, где происходит нагул лосося. А что там происходило и где он, в настоящий момент пока неизвестно. Опять же вылов лосося неровный, есть свои циклы. У нас в конце 90-х началось увеличение вылова, которое долго продолжалось, а до этого был спад. В настоящий момент нет одной объективной причины, которая все объяснила бы, что-то случилось в самой природе. Конечно, человек влияет на природу, потому что в Средние века лосось был в каждой европейской реке, сейчас его там не осталось. Но такие колебания в течение одного года только силами людей никак не могут быть. А вообще, у нас сейчас исторический момент: человечество впервые производит на фермах рыбы больше, чем добывает в дикой природе. У нас формируется тенденция: фарминг будет расти, добыча дикой рыбы будет сокращаться», — пояснил эксперт.
Ранее основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов сообщал НСН, что на фоне дефицита красной икры на рынок выйдут недобросовестные продавцы, которые будут предлагать подделки по «прошлогодним» ценам. Он дал россиянам советы, как не нарваться на такой продукт.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Яндекс» пока не может подтвердить, что восстановит оборудование в Сасово
- Джоан Роулинг выпустит еще две книги по вселенной Гарри Поттера
- Начинаем плавно: Как договориться с работодателем на удаленку
- Лукьяненко: Нобелевская премия по литературе отражает правила западного мира
- «Не ходите в это море!»: Алексей Горшенев раскрыл секреты «Фауста» и ключ к Данте
- Владимир Путин прибыл в Туркмению с двухдневным визитом
- Уилл Смит снимет сериал о себе и своей молодости
- Блогеры и легкие деньги: Волынец раскрыла, как вернуть школьникам мотивацию учиться
- Рубио заявил о риске перерастания конфликта на Украине в региональный
- Политолог Перенджиев дал жесткий прогноз по освобождению Славянска и Краматорска