«Купить права невозможно»: Шкуматов объяснил причины аварий с участием водителей-новичков

Сейчас купить водительские права в крупных городах России практически невозможно, а высокая аварийность среди автомобилистов-новичков связана с плохим автомобильным образованием и недостаточностью практики. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Согласно всероссийскому опросу, проведенному автомобильным сайтом Дром.ру, почти каждый десятый водитель в России купил права. Отмечается, что наибольшее число таких автомобилистов в Москве и Санкт-Петербурге. При этом в 2009 году результаты аналогичного исследования показали, что каждый восьмой водитель купил свое удостоверение. Однако, Шкуматов подчеркнул, что сейчас купить настоящие водительские удостоверения в крупных городах РФ почти невозможно.