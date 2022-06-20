«Купить права невозможно»: Шкуматов объяснил причины аварий с участием водителей-новичков
Автоэксперт Петр Шкуматов в эфире НСН напомнил, что раньше каждый второй водитель в России платил при сдаче экзаменов на вождение.
Сейчас купить водительские права в крупных городах России практически невозможно, а высокая аварийность среди автомобилистов-новичков связана с плохим автомобильным образованием и недостаточностью практики. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
Согласно всероссийскому опросу, проведенному автомобильным сайтом Дром.ру, почти каждый десятый водитель в России купил права. Отмечается, что наибольшее число таких автомобилистов в Москве и Санкт-Петербурге. При этом в 2009 году результаты аналогичного исследования показали, что каждый восьмой водитель купил свое удостоверение. Однако, Шкуматов подчеркнул, что сейчас купить настоящие водительские удостоверения в крупных городах РФ почти невозможно.
«Мы в свое время проводили опрос радиослушателей-автомобилистов. Тогда 45% из них признались - не в том, что они купили права, не обучаясь в автошколе, - а что столкнулись с необходимостью платить деньги за экзамен и так далее. Здесь можно оценить масштаб бедствия. Грубо говоря, почти каждый второй что-то платил при сдаче экзамена и, соответственно, каждый десятый просто купил права. Сейчас эти коррупционные схемы практически минимизированы в крупных городах, и тем более в Москве. То есть в Москве вы уже права не купите. Даже журналисты многократно проводили эксперименты, в итоге максимум, что получалось сделать – это приобрести поддельные права», - рассказал он.
По его словам, сейчас высокая аварийность имеет корреляцию не с приобретением прав, а с низким качеством обучения и недостаточной практикой.
«Что касается аварийности, то никто не проводил исследований, попал ли человек в ДТП, если он купил права и наоборот. Известно только то, что водители со стажем вождения до трех лет примерно в три раза чаще попадают в аварии, чем опытные водители. Вообще проблема аварийности молодых водителей берет свое начало в низком качестве обучения в автошколах и в недостаточном количестве часов, которые водитель-новичок ездит с инструктором. Сейчас это около 60 часов, а в целом известно, что для приобретения минимальных навыков - нужно 120 часов. Но в два раза больше не делают, потому что тогда цена на обучение в автошколе будет существенно выше. Статистика ГИБДД говорит о том, что с первого раза экзамен на права сдает меньшинство водителей. Но в целом можно сказать, что это из-за недостаточного качества обучения», - заключил Шкуматов.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если иностранцев обяжут обменивать свои водительские права на российские в течение года после получения вида на жительство, то это приведет к «подогреванию» коррупции.
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