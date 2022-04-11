«Неразбериха»: Автомобилисты раскритиковали эксперимент об оставлении места ДТП

Накануне сообщалось, что московским водителям, попавшим в ДТП, могут разрешить оставлять место происшествия сразу после аварии на ряде трасс, включая МКАД. Такой эксперимент проведут в рамках борьбы с «повторными» ДТП, которые могут произойти во время оформления аварии. Леонид Ольшанский считает, что у подобной инициативы нет ни одного плюса.

«Любое ограничение прав граждан возможно только по федеральному закону. В правилах дорожного движения сказано, что водитель обязан остановиться. Органы ГАИ будут руководствоваться федеральными правилами. Специального указа президента для Москвы нет, поэтому такая инициатива повлечет за собой неразбериху не только в органах ГАИ и страхования, но и в судах, поскольку люди будут не согласны. Страховые компании наверняка этим воспользуются скажут: мы не знаем, что у вас там было, вы уже уехали. Плюсов у такого эксперимента нет», - сказал Ольшанский.

Ранее Госавтоинспекция напомнила автомобилистам о санкциях за оставление места аварии, которые предусматривают лишение водительских прав на срок от 1 до 1,5 лет либо административный арест до 15 суток. Как отмечали в ГИБДД, в большинстве случаев суд назначает именно лишение водительских прав.

