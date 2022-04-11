«Неразбериха»: Автомобилисты раскритиковали эксперимент об оставлении места ДТП
Любое ограничение или расширение прав граждан невозможно без федерального закона, заявил в эфире НСН вице-президент движения Леонид Ольшанский.
Эксперимент о разрешении покидать московским водителям место ДТП повлечет за собой неразбериху в органах ГАИ, страховых компаниях и судах, заявил вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат Леонид Ольшанский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что московским водителям, попавшим в ДТП, могут разрешить оставлять место происшествия сразу после аварии на ряде трасс, включая МКАД. Такой эксперимент проведут в рамках борьбы с «повторными» ДТП, которые могут произойти во время оформления аварии. Леонид Ольшанский считает, что у подобной инициативы нет ни одного плюса.
«Любое ограничение прав граждан возможно только по федеральному закону. В правилах дорожного движения сказано, что водитель обязан остановиться. Органы ГАИ будут руководствоваться федеральными правилами. Специального указа президента для Москвы нет, поэтому такая инициатива повлечет за собой неразбериху не только в органах ГАИ и страхования, но и в судах, поскольку люди будут не согласны. Страховые компании наверняка этим воспользуются скажут: мы не знаем, что у вас там было, вы уже уехали. Плюсов у такого эксперимента нет», - сказал Ольшанский.
Ранее Госавтоинспекция напомнила автомобилистам о санкциях за оставление места аварии, которые предусматривают лишение водительских прав на срок от 1 до 1,5 лет либо административный арест до 15 суток. Как отмечали в ГИБДД, в большинстве случаев суд назначает именно лишение водительских прав.
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