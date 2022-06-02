«В банк без паспорта»: Автоэксперт оценил новый портал для проверки водительских прав
Совместная база данных расширит использование водительских прав в качестве удостоверения личности, как во многих других странах, отметил в эфире НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
Новый сервис для проверки водительских прав нужен в первую очередь банкам, чтобы расширить возможности обслуживания клиентов без предъявления паспорта, отметил автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
МВД совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ создает новый ресурс для проверки водительских удостоверений. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
«Насколько я в курсе, делается это по просьбе банковского сообщества, потому что уже в конце этого месяца по закону банки смогут целый ряд операций осуществлять без предъявления паспорта, по водительскому удостоверению. В принципе, такая практика в мире есть, есть страны, где вообще внутреннего паспорта нет, а их эквивалент – это водительские права. В некоторым смысле у нас такое, говорят, будет работать, небольшие кредиты можно будет брать, какие-то регистрационные действия совершать по правам, без предъявления паспорта. Так вот для того, чтобы банки могли проверить, действительно ли это гражданин Иванов и его ли это документы, они просят ограниченный доступ к базе выданных прав. Почему-то считается, что наши водительские удостоверения меньше защищены, чем паспорт, хотя мне кажется, что это не так – и тот, и другой документ выдает МВД», - пояснил автоэксперт.
По мнению Моржаретто, новый ресурс не повысит риск утечек, так как через него можно будет получить доступ только к очень ограниченному набору данных.
«Мы и так все под колпаком, данные в Сети по любому человеку можно найти, мы их сами даем при получении скидочной карточки в магазине, например. Утечки всегда возможны, мы периодически сталкиваемся с такими фактами, здесь я дополнительной опасности не вижу, потому что это база МВД, и там очень ограниченный доступ. Только факт наличия или отсутствия [в базе] будут проверять», - добавил эксперт.
Совет Федерации ранее в декабре одобрил закон, позволяющий организациям, осуществляющим операции с деньгами или имуществом, идентифицировать клиентов посредством водительского удостоверения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 262 / сут.
Умерли
379 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 976 / сут.
- КПРФ передаст Удальцовой депутатский мандат Рашкина
- Египет упростил правила въезда для иностранных туристов
- Срок ремонта авто и техники по гарантии в РФ могут увеличить вдвое
- Хакеры заявили об обнаружении доказательств подготовки Украины к нападению на Крым и Донбасс
- Систему распознавания силуэтов внедрят в Подмосковье и ещё двух регионах
- В Госдуме предложили сделать неограниченным число пересдач ЕГЭ в течение года
- Москва выставила на торги более 200 машино-мест в Котловке
- Фотосток Pixabay закрыл доступ для россиян
- СМИ: Ряд участников ПМЭФ попросили засекретить место их работы
- Меркель впервые на людях прокомментировала ситуацию на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru