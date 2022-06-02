«В банк без паспорта»: Автоэксперт оценил новый портал для проверки водительских прав

Новый сервис для проверки водительских прав нужен в первую очередь банкам, чтобы расширить возможности обслуживания клиентов без предъявления паспорта, отметил автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

МВД совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ создает новый ресурс для проверки водительских удостоверений. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.