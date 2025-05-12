«Полная чушь!»: Ресторатор отказался считать водку традиционным русским напитком
«Смирновку» 130 лет выдавали за национальный продукт, а медовуха – это не напиток, а болезнь пчел, объяснил в эфире НСН Максим Сырников.
Ни водка, ни медовуха не являются традиционными русскими алкогольными напитками, заявил в интервью НСН председатель Фонда сохранения русской кухни «Русская поварня», ресторатор Максим Сырников.
В Минпромторге России ранее заявили о планах создания рабочей группы для разработки единого Стандарта русской кухни. Входящий в состав этой группы Сырников назвал чушью мнение о том, что водка – это наш национальный продут.
«Нам навязывали где-то последние лет 130, что традиционным русским алкогольным напитком является смесь ректифицированного спирта с водой, - то, что мы привыкли называть водкой, но это же абсолютно полная чушь! Это совершенно очевидно. Ректификационные колонны появились в России во второй половине XIX века с нелегкой руки того самого Смирнова, который "водка-смирновка". Потом при советской власти это тоже все продолжилось. Обыкновенный спирт, неизвестно из чего выгнанный, ректифицированный, разбавляли водой и выдавали это за национальный продукт какой-то», - возмутился ресторатор.
При этом Сырников счел прискорбным, что алкогольный напиток на меду сегодня называют «медовухой».
«Традиционный русский крепкий алкоголь - это зерновой дистиллят, солодовый, ржаной чаще всего, но его мало кто сейчас производит. Даже ГОСТы на него появились буквально в последние несколько лет. Ну а самый главный русский национальный слабоалкогольный напиток, который мы опять же подзабыли, это ставленный мед, напиток на основе меда - то, что сейчас неверно называется медовухой. У нас пошла неправильная и прискорбная смена понятий, потому что медовуха на самом деле совсем другое. В словарях XIX века никакой медовухи нет, Даль пишет, что медовуха – это болезнь пчел, а у нас это напитком стало. Изначально это напиток на основе меда, сброженный, выдержанный, он называется просто мед, ставленный мед, ягодный мед, питной мед, по-разному называли его. Это замечательный русский напиток, который, к сожалению, сейчас подзабыли», - заключил собеседник НСН.
Ранее Максим Сырников объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», в чем смысл разработки Стандарта русской кухни.
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