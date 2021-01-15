Кулясов признался в намерении привиться от COVID-19

В свою очередь писательница и общественная деятельница Мария Арбатова в интервью НСН рассказала, что тяжело перенесла коронавирус, призвав россиян привиться.

«Я, как человек переболевший, активно это приветствую, потому что врагу не пожелаю то, что мне пришлось перенести, несмотря на то, что моя форма уже по нынешним временам считается средней тяжести. Умоляю, прививайтесь. Пусть будет температура, пусть будет даже вариант заболевания, но вы будете живы, останетесь со своими близкими», – отметила она.

