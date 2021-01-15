Кулясов признался в намерении привиться от COVID-19
Музыкант Константин Кулясов и писательница Мария Арбатова в эфире НСН рассказали о своем отношении к массовой вакцинации от коронавируса.
Российские регионы готовятся к массовой вакцинации от коронавируса. Начать её на следующей неделе накануне поручил президент России Владимир Путин.
Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов в эфире НСН рассказал, что планирует сделать прививку от COVID-19
«Признаюсь честно, я тоже решил пройти вакцинацию», – сказал он.
В свою очередь писательница и общественная деятельница Мария Арбатова в интервью НСН рассказала, что тяжело перенесла коронавирус, призвав россиян привиться.
«Я, как человек переболевший, активно это приветствую, потому что врагу не пожелаю то, что мне пришлось перенести, несмотря на то, что моя форма уже по нынешним временам считается средней тяжести. Умоляю, прививайтесь. Пусть будет температура, пусть будет даже вариант заболевания, но вы будете живы, останетесь со своими близкими», – отметила она.
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