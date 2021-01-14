«Зажрались». Кулясов о желаемом размере зарплат среди россиян
Лидер группы «АнимациЯ» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Минпромторг поддержал легализацию онлайн-торговли алкоголем
Министерство промышленности и торговли России поддержало идею легализировать дистанционную торговлю алкоголем. Ранее с таким предложением выступил первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, это положительно повлияет на бизнес.
Константин Кулясов: «Полностью поддерживаю. Пора бы уже и все ночные запреты по продаже алкоголя отменить. Давайте будем честными, эти запретные нормы никогда не работали. И любой желающий найти алкоголь может это сделать в любое время суток в любой точке нашей страны. Да и барам пора уже работать ночами тоже», – отметил в интервью НСН Константин Кулясов.
В регионах началась подготовка к массовой вакцинации
Российские регионы готовятся к массовой вакцинации от коронавируса. Начать её на следующей неделе накануне поручил президент РФ Владимир Путин.
Константин Кулясов: «Признаюсь честно, я тоже решил пройти вакцинацию», – сказал он в эфире НСН.
Для девятиклассников могут отменить обязательную сдачу ОГЭ
Госдума готовит законопроект об отмене обязательного ОГЭ – экзамена для девятиклассников. Тестирование планируют оставить только для тех, кто собирается уйти из школы и поступать в колледжи и техникумы.
Константин Кулясов: «Бедные дети. Я на эту тему уже высказывался – отправьте всех школьников в академический отпуск на год, потому что то, что происходит в ковидный период – мрак», – напомнил он в беседе с НСН.
Жители России рассказали о желаемом размере заработка
Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, какую зарплату хотели бы получать мужчины и женщины в России в наступившем году. Мужчины хотели бы зарабатывать 192 тысячи рублей в месяц, а женщины – 120 тысяч.
Константин Кулясов: «Уважаемые, россияне, не поддерживаю я вас! Зачем вам такие деньжищи, где-нибудь в Кургане или республике Тыва в такое тяжелое время для страны? Это ж вы так ипотеки и прочие кредиты все закроете. Буквально обвалите национальную банковскую систему. Так ведь и никаких бюджетов не напасёшься! Вот доведете вы страну своими хотелками, будут ракеты без хохломских узоров летать, будет вам наука. Опять же, президент дал не так давно понять, что 17,5 тысяч – это средний класс. А я полностью его поддерживаю! Чего вам ещё надо? Вы, дорогие мои, зажрались. Скромнее надо быть», – с иронией прокомментировал музыкант для НСН.
В новогодние праздники в путешествие отправились 10 млн россиян
Путешествовать по стране в новогодние праздники отправились порядка 10 миллионов россиян. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Большинство путешественников выбирали активный отдых на природе или оздоровительный туризм.
Константин Кулясов: «Всегда говорил, что любые путешествия – это круто. Не перестаю удивляться тем, кто никогда не выезжал за пределы родного города или региона. Мир прекрасен, стремитесь его посмотреть. Но пока существует множество запретов, путешествуйте по России. Поверьте, она вас поразит своей красотой», – подытожил в разговоре с НСН Константин Кулясов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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