«Зажрались». Кулясов о желаемом размере зарплат среди россиян

Константин Кулясов: «Уважаемые, россияне, не поддерживаю я вас! Зачем вам такие деньжищи, где-нибудь в Кургане или республике Тыва в такое тяжелое время для страны? Это ж вы так ипотеки и прочие кредиты все закроете. Буквально обвалите национальную банковскую систему. Так ведь и никаких бюджетов не напасёшься! Вот доведете вы страну своими хотелками, будут ракеты без хохломских узоров летать, будет вам наука. Опять же, президент дал не так давно понять, что 17,5 тысяч – это средний класс. А я полностью его поддерживаю! Чего вам ещё надо? Вы, дорогие мои, зажрались. Скромнее надо быть», – с иронией прокомментировал музыкант для НСН.

