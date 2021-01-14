Арбатова предложила запретить свободную продажу пиротехники
Писатель и общественный деятель специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
В регионах началась подготовка к массовой вакцинации
Российские регионы готовятся к массовой вакцинации от коронавируса. Начать её на следующей неделе накануне поручил президент РФ Владимир Путин.
Мария Арбатова: «Я, как человек переболевший, активно это приветствую, потому что врагу не пожелаю то, что мне пришлось перенести, несмотря на то, что моя форма уже по нынешним временам считается средней тяжести. Умоляю, прививайтесь. Пусть будет температура, пусть будет даже вариант заболевания, но вы будете живы, останетесь со своими близкими», – сказала в интервью НСН Мария Арбатова.
В России хотят ограничить использование пиротехники
В России хотят разрешить использовать пиротехнику только пять дней в году: 31 декабря, 1 января, 9 мая, 12 июня и 4 ноября.
Мария Арбатова: «Поддерживаю. Ладно убегают собаки, собаки не люди. Но каждый год мы читаем сообщения о происшествиях после запусков салютов. Пиротехника – это оружие, оружие у нас запрещено, поэтому я против того, чтобы пиротехника продавалась свободно», – предложила она в беседе с НСН.
Российский гимн предложили заменить на «Катюшу»
В Олимпийском комитете России предложили использовать на соревнованиях песню «Катюша» вместо национального гимна, который в ближайшие два года запрещён для российских спортсменов из-за допинговых нарушений.
Мария Арбатова: «Мне нравится эта идея. У нас вообще полная засада с гимном, который трижды переделывали. Более того, например, в моем поколении уже никто не понимает, как петь этот гимн, потому что мы его помним со старыми словами. "Катюша" – это, конечно, более яркий тренд, ассоциирующийся с Российской Федерацией. Она узнаваема, хороша, позитивна, трогательна, потому что "Катюша" – это история», – отметила писательница для НСН.
Жители России рассказали о желаемом размере заработка
Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, какую зарплату хотели бы получать мужчины и женщины в России в наступившем году. Мужчины хотели бы зарабатывать 192 тысячи рублей в месяц, а женщины – 120 тысяч.
Мария Арбатова: «Конечно, меня, как феминистку, не может это не огорчать, потому что наши женщины себя не ценят. Хотя уже много лет тому назад всякие экономические схемы просчетов показывали, что у женщин в среднем доход больше, чем у мужчин. Но не надо доход путать с зарплатой. Доход – это и заработок, и пособия, и алименты. Что-то перепродали, кто-то что-то подарил. Иначе им было бы нечем кормить детей. Поэтому, дорогие женщины, оценивайте себя на более высокую зарплату», – прокомментировала в эфире НСН Мария Арбатова.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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