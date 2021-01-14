Арбатова предложила запретить свободную продажу пиротехники

Мария Арбатова: «Конечно, меня, как феминистку, не может это не огорчать, потому что наши женщины себя не ценят. Хотя уже много лет тому назад всякие экономические схемы просчетов показывали, что у женщин в среднем доход больше, чем у мужчин. Но не надо доход путать с зарплатой. Доход – это и заработок, и пособия, и алименты. Что-то перепродали, кто-то что-то подарил. Иначе им было бы нечем кормить детей. Поэтому, дорогие женщины, оценивайте себя на более высокую зарплату», – прокомментировала в эфире НСН Мария Арбатова.

