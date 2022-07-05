«Это тектонический сдвиг!» Производители указали на популярность слабоалкогольных коктейлей

Накануне «Коммерсант» сообщил, что продажи слабоалкогольных коктейлей и джина в России выросли на 30-40% за полгода. Такую популярность связывают с жестким контролем за производством российского вина и расширением ассортимента коктейлей. Игорь Косарев отметил, что среди молодежи сейчас особенно популярен джин-тоник.

«Культура потребления алкоголя меняется в сторону более слабых градусов. Это касается не только вина и пива, но и различных коктейлей. Очень популярен джин-тоник, джин очень сильно растет. Ром как ингредиент, виски – вполне подходят для слабоалкогольных коктейлей. В большей степени, конечно, все это потребляет именно молодежь», - сказал Косарев.

По его словам, в России произошло перераспределение потребления алкоголя из одной категории в другую.

«Чтобы потребление какого-то вида алкоголя выросло на 30-40% одномоментно, это означает, что произошел какой-то тектонический сдвиг. Этому есть объяснение: сократились поставки виноматериалов, стали меньше делать сертифицированных винных напитков. Я склонен считать, что не может быть почти 50% роста. Скорее всего, произошло какое-то перераспределение из одной категории в другую. Хотя, конечно, заметно, что рост достаточно большой», - сказал Косарев.