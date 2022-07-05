«Это тектонический сдвиг!» Производители указали на популярность слабоалкогольных коктейлей
В России идет большой спрос на слабоалкогольную продукцию среди молодежи, отметил в эфире НСН Игорь Косарев.
Культура потребления алкоголя в России меняется в сторону более слабых напитков, на сегодняшний день они очень популярны среди молодежи, рассказал президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне «Коммерсант» сообщил, что продажи слабоалкогольных коктейлей и джина в России выросли на 30-40% за полгода. Такую популярность связывают с жестким контролем за производством российского вина и расширением ассортимента коктейлей. Игорь Косарев отметил, что среди молодежи сейчас особенно популярен джин-тоник.
«Культура потребления алкоголя меняется в сторону более слабых градусов. Это касается не только вина и пива, но и различных коктейлей. Очень популярен джин-тоник, джин очень сильно растет. Ром как ингредиент, виски – вполне подходят для слабоалкогольных коктейлей. В большей степени, конечно, все это потребляет именно молодежь», - сказал Косарев.
По его словам, в России произошло перераспределение потребления алкоголя из одной категории в другую.
«Чтобы потребление какого-то вида алкоголя выросло на 30-40% одномоментно, это означает, что произошел какой-то тектонический сдвиг. Этому есть объяснение: сократились поставки виноматериалов, стали меньше делать сертифицированных винных напитков. Я склонен считать, что не может быть почти 50% роста. Скорее всего, произошло какое-то перераспределение из одной категории в другую. Хотя, конечно, заметно, что рост достаточно большой», - сказал Косарев.
Также он подчеркнул, что коктейли зарубежных производителей на сегодняшний день почти не поставляются из-за слишком дорогой логистики и нецелесообразности.
«Коктейли иностранных производителей практически не поставляются, тем более сегодня. Все-таки это не очень дорогостоящая продукция, возить ее в современных условиях, при том, что логистика стала дороже, нецелесообразно. С точки зрения поставок, май мы прошли лучше, чем апрель. На рынке действуют очень мощные факторы, и как они в конечном итоге скажутся на обороте алкоголя, предугадать очень сложно», - резюмировал Косарев.
В свою очередь депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что рост популярности слабоалкогольных коктейлей является плохой тенденцией. Он рассказал о вреде алкоголя и подчеркнул, что его употребление в жаркую погоду смертельно опасно для здоровья.
«Это очень плохая тенденция. Тем более в жару, у нас сейчас местами аномальная погода. Любые алкогольные напитки в жаркую погоду смертельно опасны для здоровья. В любом случае, нужно идти к понижению градуса потребления, чтобы пили не крепкие напитки. Но любой алкоголь опасен и необходимо от него отказаться», - сказал Хамзаев.
Ранее аналитик алкорынка Алексей Синельников в пресс-центре НСН рассказал, что россияне в год выпивают примерно миллиард бутылок вина, однако сейчас спрос начинает падать.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 676 / сут.
Умерли
381 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 612 / сут.
- Бочкарев: Проложен первый тоннель метро в аэропорт Внуково
- Россия отказалась от участия в «Детском Евровидении»
- Путин назвал глупостью импорт в РФ кормов для животных
- СМИ: в Подмосковье задержали проректора российской таможенной академии
- СМИ сообщили об обысках у начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти
- Врач назвал лекарства, которые могут привести к лишению водительских прав
- Пушилин заявил о переброске подразделений на Донецкое направление
- Шойгу заявил, что за десять дней на Украине были уничтожены 170 наёмников
- Школьников научат программированию на 6,8 млрд рублей
- Обрушение породы произошло в шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru