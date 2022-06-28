СМИ: производитель алкоголя Smirnoff, Johnnie Walker и Guinness решил уйти из России
Британская компания Diageo, которая владеет такими алкогольными брендами, как Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другими, объявила об уходе с российского рынка, сообщает «Коммерсант».
Представитель компании заявил, что решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в России было непростым.
«Мы ожидаем, что этот процесс займет примерно шесть месяцев, в течение которых мы будем по-прежнему сфокусированы на поддержке наших сотрудников, в том числе предоставлении им расширенного пакета компенсационных выплат»,— отметил собеседник издания.
В марте 2022 года компания Diageo, которой принадлежат бренды виски Johnnie Walker и White Horse, рома Captain Morgan, пива Guinness, водки Smirnoff и другие, объявила о приостановке поставок продукции в Россию, сообщает RT.
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