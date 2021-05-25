Кудрин сообщил, как победить бедность в России

По его словам, на это понадобится три-четыре года. «Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — считает Кудрин.

Он назвал допустимым ужесточение правил для выплат на детей от трех до семи лет, в результате чего пособия могут получить люди, у которых есть две квартиры, дачи, земельные участки.

При этом Кудрин призвал проводить социальные реформы «без революций».

Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума — официальный уровень бедности — по итогам 2020 года снизилась до 12,1%, а это 17,8 млн человек. Об этом сообщили в Росстате, при этом, подчеркнув, что это предварительная оценка. Также в ведомстве добавили, что зафиксированный показатель стал минимальным с 2014 года, когда за чертой бедности находилось 11,3% населения.

Экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Росстат в своих расчётах сделал серьёзную, но, впрочем, детскую ошибку.

