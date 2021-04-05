Секреты Кудрина по борьбе с бедностью

Владимир Путин потребовал добиться опережающего роста доходов населения и увеличения инвестиций в регионах из списка «отстающих». Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства. Борьбу с бедностью глава государства неоднократно называл ключевой задачей российских властей. К 2030 году количество россиян с ежемесячными доходами ниже прожиточного минимума должно уменьшиться с нынешних 13,5 до 6,5%, - такую цель Путин поставил на пресс-конференции в декабре прошлого года.

Двукратное сокращение количества бедных в России может быть достигнуто даже быстрее заявленных президентом сроков. Уверенность в этом высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. На заседании президиума фракции «Единая Россия» он сообщил, что по мнению Счетной палаты, снижение бедности до 6,5% возможно уже к 2024 году. Правда, не забыв оговориться, что сроки могут быть несколько сдвинуты, поскольку, как объяснил Кудрин, это «финансово ёмкая история». По его мнению, без радикальных изменений в этом вопросе справиться с проблемой российской власти будет сложно. Ранее о своих предложениях, направленных в правительство, Кудрин говорил на заседании Совета Федерации. Упоминал он о плане Счетной палаты по преодолению бедности и на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Симптоматично, что никаких деталей ни тогда, ни сейчас для ознакомления с ними широкой публики Счетная палата не представляет. На встрече с депутатами предложениями аудиторов Алексей Кудрин предпочел поделиться в закрытом режиме. При этом он сослался на просьбу правительства «в виду чувствительности темы».

Тема действительно становится все более чувствительной буквально день ото дня. Не успела изумленная публика отойти от взрывного роста цен на сахар – подоспел бензин. Не успели переварить бензин – супы дорожают. Вот, например, в сообщении комплекса экономической политики столичного правительства, на которое ссылается «Интерфакс», говорится, что продукты для приготовления традиционных супов подорожали с 260 до 380 рублей за три литра. Ингредиенты для щей подорожали на 8%, для горохового супа – на 7%, для рассольника – на 5. Значительнее всего подорожал картофель – на 38%. Добавление столовой ложки сметаны повысит стоимость каждой тарелки супа на 7 рублей 20 копеек.

Ложка сметаны за 7-20. Вспомним, что на доходы ниже прожиточного минимума, то есть менее чем на 12 тысяч рублей в месяц живут около 20 миллионов граждан России. У них щи – пустые. Наполнит ли их сметаной план Кудрина, остается неизвестным ввиду его полной секретности.

