Кудрин призвал помочь россиянам продовольственными выплатами

По его словам, сейчас нужно думать о будущем и бросить большие силы на преодоление сложившейся ситуации. В конечном счёте, экономика восстановится и вернётся к обычной жизни, но сейчас важно помочь гражданам и бизнесу пройти пик пандемии, сказал экс-министр финансов.

Ранее Кудрин в фильме «Опасный вирус. Экономика» на телеканале «Россия 1» заявил, что для преодоления пика кризиса можно использовать половину средств Фонда национального благосостояние.

