Кудрин призвал помочь россиянам продовольственными выплатами
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что российские власти в период коронавируса должны ввести продовольственные выплаты гражданам или выдавать им продовольственные наборы. Такую точку зрения он выразил в эфире телеканала «Россия 1», передаёт РИА Новости.
По его словам, сейчас нужно думать о будущем и бросить большие силы на преодоление сложившейся ситуации. В конечном счёте, экономика восстановится и вернётся к обычной жизни, но сейчас важно помочь гражданам и бизнесу пройти пик пандемии, сказал экс-министр финансов.
Ранее Кудрин в фильме «Опасный вирус. Экономика» на телеканале «Россия 1» заявил, что для преодоления пика кризиса можно использовать половину средств Фонда национального благосостояние.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
68 622+5 849 / сут.
Умерли
615+60 / сут.
Выздоровели
5 568+677 / сут.
- Певца Максима Леонидова задержали за прогулку в парке с собакой
- Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
- В Белоруссии рассказали, как изменится Конституция страны
- Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию
- В Москве число новых случаев COVID-19 снизилось до 2,6 тысячи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru