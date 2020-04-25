Кудрин призвал помочь россиянам продовольственными выплатами

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что российские власти в период коронавируса должны ввести продовольственные выплаты гражданам или выдавать им продовольственные наборы. Такую точку зрения он выразил в эфире телеканала «Россия 1», передаёт РИА Новости.

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По его словам, сейчас нужно думать о будущем и бросить большие силы на преодоление сложившейся ситуации. В конечном счёте, экономика восстановится и вернётся к обычной жизни, но сейчас важно помочь гражданам и бизнесу пройти пик пандемии, сказал экс-министр финансов.

Ранее Кудрин в фильме «Опасный вирус. Экономика» на телеканале «Россия 1» заявил, что для преодоления пика кризиса можно использовать половину средств Фонда национального благосостояние.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:Алексей КудринВыплатыКризис
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