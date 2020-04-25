Кудрин спрогнозировал рост безработицы в России до 10%

Несмотря на переход в серьёзную стадию кризиса, в России пока минимальное число зарегистрированных безработных — 0,7% от экономически активного населения, однако в дальнейшем этот показатель вырастет. Об этом в фильме «Опасный вирус. Экономика» на телеканала «Россия 1» заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Если считать по меркам Международной организации труда, то сейчас в России 4,5% безработных, сказал Кудрин. По его оценке, показатель может «скакнуть» до 7-8%, а в худшем варианте и до 10%, передаёт ТАСС. Таким образом, без работы могут оказаться от 6 до 9 миллионов человек.

Кудрин также заявил, что средства Фонда национального благосостояния нужно растянуть по времени хотя бы на три года, сообщает RT. Если сейчас, на пике кризиса, будет потрачена половина — это не страшно, полагает экс-министр финансов.