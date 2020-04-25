Кудрин спрогнозировал рост безработицы в России до 10%
Несмотря на переход в серьёзную стадию кризиса, в России пока минимальное число зарегистрированных безработных — 0,7% от экономически активного населения, однако в дальнейшем этот показатель вырастет. Об этом в фильме «Опасный вирус. Экономика» на телеканала «Россия 1» заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Если считать по меркам Международной организации труда, то сейчас в России 4,5% безработных, сказал Кудрин. По его оценке, показатель может «скакнуть» до 7-8%, а в худшем варианте и до 10%, передаёт ТАСС. Таким образом, без работы могут оказаться от 6 до 9 миллионов человек.
Кудрин также заявил, что средства Фонда национального благосостояния нужно растянуть по времени хотя бы на три года, сообщает RT. Если сейчас, на пике кризиса, будет потрачена половина — это не страшно, полагает экс-министр финансов.
Ранее экономисты Deutsche Bank подсчитали, что средств ФНБ при цене нефти в $15 за баррель хватит чуть больше чем на два года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
68 622+5 849 / сут.
Умерли
615+60 / сут.
Выздоровели
5 568+677 / сут.
- Кудрин спрогнозировал рост безработицы в России до 10%
- Пригожин: Ларионова умела дружить со всеми в шоу-бизнесе
- Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
- Адвокат дал оценку перепалке Уткина и Соловьева
- Российские Су-27 «выпроводили» бельгийский истребитель над Балтикой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru