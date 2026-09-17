Четыре человека пострадали в ДТП с тремя авто в центре Москвы

Три автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Москвы, есть пострадавшие. Об этом сообщило столичное управление МВД.

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«Предварительно, в 06:00 мск на перекрестке Страстного бульвара и Тверской улицы произошло ДТП с 3 автомобилями», - приводит сообщение ТАСС.

В результате аварии пострадали четыре человека. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве легковушка сбила женщину-пешехода, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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