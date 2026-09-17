Армия России поразила два автомобильных моста через Днестр

Вооруженные силы России поразили два автомобильных моста через реку Днестр в Одесской области. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что были поражены сооружения в районе Маяков, которые использовались для транзитных перевозок военных грузов из Румынии и порта Измаил.

Также армия России нанесла удары по электроподстанции «Арциз», обеспечивающей функционирование порта Измаил, и двум сухогрузам на переходе морем в Одессу и в порту Черноморск.

Ранее ВС РФ поразили паром и танкер, используемые в интересах украинской армии, пишет 360.ru.

