Греф объяснил, почему россиянам нельзя раздать деньги по примеру США
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что власти России не смогут раздать деньги населению просто так, как это сделали в США. По его словам, в нашей стране попросту нет инструмента, который бы позволил бы сделать это.
Греф заявил в ходе интервью Сбербанк TV и порталу «Лента.ру», что США могут без особых проблем в короткие сроки эмитировать 3 трлн олларов долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира, а затем пустить средства в собственную экономику. Однако у России в данном случае есть ограничения.
«У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США и ЕС», - посетовал глава Сбербанка.
В то же время Россия могла бы потратить на поддержку наиболее пострадавших отраслей и на помощь людям до 10 процентов своего ВВП, передает ОТР.
В ходе того же Греф опроверг слухи о том, что власти могут воспользоваться средствами на счетах российских физлиц для преодоления кризиса.
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