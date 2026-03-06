В Telegram-канале «Телеграм Лоскутова» были опубликованы сканы документов о том, что ФАС вынесла решение о рекламе в канале «Лоскутова Мария», сочтя ее нарушающей требования федерального закона «О рекламе» в части размещения рекламы на запрещенных в России платформах. Но дело в том, что мессенджер не запрещен в России официально, хоть и замедляется Роскомнадзором.

В ведомстве уточнили, что реклама не допускается на ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, а также доступ к которым ограничен.

«В связи с принятием мер по ограничению доступа к социальным платформам Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская) и Facebook (запрещенная в России соцсеть, принадлежит признанной экстремистской в РФ компании Meta), видеохостингу YouTube, VPN-сервисам, мессенджерам Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России) ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства», — пояснили в антимонопольной службе, передает РИА Новости.

Отмечается, что под удар попадают и рекламодатели, и те, кто публикует рекламу — штрафы грозят всем. С 1 сентября 2025 года в силу вступили поправки к законодательству о запрете размещения рекламы на платформах, которые признаны экстремистскими или нежелательными организациями или заблокированы в РФ. Штрафы для физлиц составляют 2,5 тысяч рублей за интеграцию, для ИП и должностных лиц — 20 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч рублей.

БЛОГЕРЫ БУДУТ РАЗБИРАТЬСЯ

Ассоциация блогеров и агентств поспешила выступить с опровержением.

«Нам уже поступают сообщения от наших любимых клиентов и партнеров, в том числе из топ-10 рекламодателей страны. Они тоже в не меньшем удивлении, чем мы», - говорится в официальном сообщении.

Там пообещали разобраться в этом вопросе 6 марта, призвав не паниковать преждевременно.

«Официального дела нет на сайте в базе ФАС. Комментарии ведомства основаны на сканах документа, нет официальной позиции ведомства, кроме комментария в СМИ», - добавили в АБА.

При этом ФАС уже рекомендовала всем участникам рынка проанализировать свой контент на возможные нарушения. При этом мессенджер не входит в перечень нежелательных организаций, следует из официальной базы Минюста.