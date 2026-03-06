Куда «вливать» деньги: Почему ФАС признала рекламу в Telegram незаконной
В ФАС заявили, что реклама не допускается на ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, а также доступ к которым ограничен, блогеры не согласны с формулировкой.
Вечером 5 марта Федеральная антимонопольная служба шокировала всех блогеров и рекламодателей новостью о том, что размещение рекламы в Telegram нарушает закон. Об этом сообщили сразу несколько СМИ.
Авторы Telegram-каналов поспешили напомнить, что мессенджер не запрещен в России, но в ФАС нашлись свои аргументы на этот счет.
В ЧЕМ НАРУШЕНИЕ
Так, в ФАС прокомментировали появившиеся в Сети документы о якобы решении регулятора по размещению рекламы в одном из каналов.
В Telegram-канале «Телеграм Лоскутова» были опубликованы сканы документов о том, что ФАС вынесла решение о рекламе в канале «Лоскутова Мария», сочтя ее нарушающей требования федерального закона «О рекламе» в части размещения рекламы на запрещенных в России платформах. Но дело в том, что мессенджер не запрещен в России официально, хоть и замедляется Роскомнадзором.
В ведомстве уточнили, что реклама не допускается на ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, а также доступ к которым ограничен.
«В связи с принятием мер по ограничению доступа к социальным платформам Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская) и Facebook (запрещенная в России соцсеть, принадлежит признанной экстремистской в РФ компании Meta), видеохостингу YouTube, VPN-сервисам, мессенджерам Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России) ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства», — пояснили в антимонопольной службе, передает РИА Новости.
Отмечается, что под удар попадают и рекламодатели, и те, кто публикует рекламу — штрафы грозят всем. С 1 сентября 2025 года в силу вступили поправки к законодательству о запрете размещения рекламы на платформах, которые признаны экстремистскими или нежелательными организациями или заблокированы в РФ. Штрафы для физлиц составляют 2,5 тысяч рублей за интеграцию, для ИП и должностных лиц — 20 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч рублей.
БЛОГЕРЫ БУДУТ РАЗБИРАТЬСЯ
Ассоциация блогеров и агентств поспешила выступить с опровержением.
«Нам уже поступают сообщения от наших любимых клиентов и партнеров, в том числе из топ-10 рекламодателей страны. Они тоже в не меньшем удивлении, чем мы», - говорится в официальном сообщении.
Там пообещали разобраться в этом вопросе 6 марта, призвав не паниковать преждевременно.
«Официального дела нет на сайте в базе ФАС. Комментарии ведомства основаны на сканах документа, нет официальной позиции ведомства, кроме комментария в СМИ», - добавили в АБА.
При этом ФАС уже рекомендовала всем участникам рынка проанализировать свой контент на возможные нарушения. При этом мессенджер не входит в перечень нежелательных организаций, следует из официальной базы Минюста.
В РКН же заявили, что признавать рекламу в Telegram незаконной — «это компетенция ФАС», передает «Осторожно, новости». В ведомстве призвали обратиться за уточнениями в ФАС.
«У нас только вопросы учета интернет-рекламы», — отметили там.
КУДА ВЛИВАТЬ ДЕНЬГИ
В конце февраля глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН допустил, что мессенджер Telegram может быть признан экстремистским в России, и тогда все виды оплаты там тоже криминализируют. Но, кажется, процесс «криминализации» начнется раньше.
«Знаете, как сценарий убеждения нас переходить в МАХ, или не пользоваться Telegram - это будет одним из самых эффективных способов, потому что если будет запрещено платить, то возникнет масса разных сложностей. Кто-то выберет МАХ, кто-то уйдет в другие новые мессенджеры. Кто-то останется и будет сидеть под сервисом на три буквы (vpn. – Прим. НСН) и как-то работать», - отметил он.
На этапе обсуждения замедления мессенджера глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в беседе с НСН говорил, что в Telegram сегодня крутятся «огромные» деньги, а российские компании перешли именно на эту площадку после запрета другой соцсети.
«Объем рынка рекламы в Telegram очень большой, по цифрам вам не скажет никто, потому что огромное количество площадок делают это по серым схемам. Но надо понимать, что это огромные деньги, за последние три-четыре года на площадке появился информационный рынок, большое количество каналов, компании делают интеграции активно, взаимодействуют с пользователями. Если будет ограничение в работе, это приведет к уменьшению вливания денег рекламодателями. Если фото и видео будут плохо загружаться, а людей станет меньше, такая реклама рекламодателям просто станет не нужна. После закрытия Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) Telegram стал более инновационной площадкой, чем тот же VK. В Telegram продвинутые пользователи, лояльная аудитория, цена рекламы там росла», - заключил собеседник НСН.
При этом сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин рассказал НСН, что Telegram не стал массовой площадкой для блогеров, а авторы каналов легко перейдут в MAX.
«Для блогеров это не основная площадка для заработка, но важная, потому что традиционно личные блоги популярных людей читают и смотрят в запрещенной соцсети, на YouTube и ВК. Российские блогеры привыкли вести свои блоги сразу на нескольких площадках, поэтому они просто заведут себе канал в MAX, будут смотреть за развитием событий. Мессенджер MAX достаточно удобный для обычного пользователя, с точки зрения монетизации проект находится на уровне стартапа», - объяснил собеседник НСН.
Очевидно, что озвученный запрет в любом случае ударит и по блогерам, и по брендам, которые размещали свои интеграции в мессенджере. Пока участники рынка призывают друг друга не паниковать.
