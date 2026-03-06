ДЕЛО ИВАНОВА

Задержание Руслана Цаликова может быть связано с делом бывшего замминистра российского военного ведомства Тимура Иванова, обвиняемого в растрате, сообщает Telegram-канал Mash.

Иванов мог дать показания, после которых последовала новая волна задержаний, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Почти всех заместителей бывшего министра либо арестовали, либо ведется следствие. Что тут сказать? Если Иванов начал сотрудничать со следствием, скорее всего, он какую-то компрометирующую информацию про Цаликова выдал», - отметил он.

Он также отметил, что решение об отправки самого Иванова на СВО должен принимать как минимум министр обороны. 2 марта военкомат Москвы отказал бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову в заключении контракта и направлении в зону военной операции.

Еще год назад Цаликов дал показания против экс-замминистра. Напомним, что Иванова судят по делу о получении взятки в 1,185 млрд рублей и растрате свыше 4 млрд рублей. В деле фигурируют Тимур Иванов и еще два человека. Экс-чиновнику вменяются три эпизода: получения взяток в особо крупном размере, отмывание денег в особо крупном размере, незаконное хранение и изготовление оружия.

Тимур Иванов после скандала стал известен своей любовью к роскошной жизни. В ходе следствия выяснилось, что у бывшего замминистра и членов его семьи было несколько объектов элитной недвижимости, а также целый парк люксовых автомобилей.

Теперь СМИ выяснили, что и у семейства Цаликова крупные бизнесы в столице. Так, сыновья задержанного экс-замминистра имеют по половине доли в компании «Доминус Зэт». Организация специализируется на аренде помещений и только за 2024 год заработала 34 миллиона рублей, пишет Baza.

А другая компания «Тектум» наполовину принадлежит дочери Цаликова, здесь тоже все завязано на аренде помещений. В собственности компании находятся помещения площадью 264 «квадратов» в здании столичного бизнес-центра. Выручка за год оценивается в 37,8 миллиона рублей.

В домах и квартирах Цаликова уже провели обыски, его активы оцениваются в миллиарды рублей, пишут СМИ. Его имущество могут изъять в пользу государства.