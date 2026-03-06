Выдадут всех? В чем обвиняют бывшего замминистра обороны Цаликова
Бывший первый заместитель министра обороны задержан в рамках расследования уголовного дела о создании преступного сообщества, его имущество могут изъять в пользу государства.
Басманный суд Москвы вечером 5 марта отправил под домашний арест на месяц и 29 дней бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова. Это очередная громкая «уголовка» в военном ведомстве, на этот раз из-за «создания преступного сообщества».
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что Цаликов обвиняется в хищении бюджетных денежных средств, совершённом участниками преступного сообщества, в легализации похищенного и взяточничестве. Речь идет о 2017-2024 годах. Пока детали дела не раскрываются, но СМИ уже выдвинули свои версии произошедшего.
Так или иначе, по обвинению по этим статьям грозит до двадцати лет строгого режима.
ДЕЛО ИВАНОВА
Задержание Руслана Цаликова может быть связано с делом бывшего замминистра российского военного ведомства Тимура Иванова, обвиняемого в растрате, сообщает Telegram-канал Mash.
Иванов мог дать показания, после которых последовала новая волна задержаний, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
«Почти всех заместителей бывшего министра либо арестовали, либо ведется следствие. Что тут сказать? Если Иванов начал сотрудничать со следствием, скорее всего, он какую-то компрометирующую информацию про Цаликова выдал», - отметил он.
Он также отметил, что решение об отправки самого Иванова на СВО должен принимать как минимум министр обороны. 2 марта военкомат Москвы отказал бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову в заключении контракта и направлении в зону военной операции.
Еще год назад Цаликов дал показания против экс-замминистра. Напомним, что Иванова судят по делу о получении взятки в 1,185 млрд рублей и растрате свыше 4 млрд рублей. В деле фигурируют Тимур Иванов и еще два человека. Экс-чиновнику вменяются три эпизода: получения взяток в особо крупном размере, отмывание денег в особо крупном размере, незаконное хранение и изготовление оружия.
Тимур Иванов после скандала стал известен своей любовью к роскошной жизни. В ходе следствия выяснилось, что у бывшего замминистра и членов его семьи было несколько объектов элитной недвижимости, а также целый парк люксовых автомобилей.
Теперь СМИ выяснили, что и у семейства Цаликова крупные бизнесы в столице. Так, сыновья задержанного экс-замминистра имеют по половине доли в компании «Доминус Зэт». Организация специализируется на аренде помещений и только за 2024 год заработала 34 миллиона рублей, пишет Baza.
А другая компания «Тектум» наполовину принадлежит дочери Цаликова, здесь тоже все завязано на аренде помещений. В собственности компании находятся помещения площадью 264 «квадратов» в здании столичного бизнес-центра. Выручка за год оценивается в 37,8 миллиона рублей.
В домах и квартирах Цаликова уже провели обыски, его активы оцениваются в миллиарды рублей, пишут СМИ. Его имущество могут изъять в пользу государства.
«ВОЕНТОРГ» НЕУМЕСТЕН
При этом, по данным «Коммерсанта», Цаликова задержали из-за причастности к махинациям в АО «Военторг». Экс-гендиректору компании Владимиру Павлову инкриминировали именно организацию преступного сообщества, а поставщикам военного ведомства — участие в сообществе и мошенничество, сам Павлов вину не признал, все «улики» говорят о том, что дело очень похоже на дело Цаликова.
В этой схеме, по данным СМИ, на первом этапе было похищено 400 миллионов рублей на поставках предметов личной гигиены для армии, закупки велись по сильно завышенным ценам. Далее по такой же схеме осуществлялись поставки формы, общая сумма ущерба в итоге превысила два миллиарда рублей.
Цаликов был куратором деятельности компании «Гарнизон» — акционера и учредителя «Военторга», это и натолкнуло СМИ на мысли о его причастности к нечестным схемам закупок.
Также утверждается, что взятки он получил в 2020 году от компаний, которые проводили исследовательские работы для Минобороны. Утверждается, что речь идет не только о деньгах, но и дорогом имуществе в виде «откупа».
НАКАТАЛИ УГОЛОВКУ
Другая версия задержания – детали расследования дела главы федерации фигурного катания Москвы. Общая сумма нанесенного государству ущерба в рамках этой мошеннической схемы оценивается минимум в 20 млрд рублей, пишет Baza.
Сообщается, что главу Федерации фигурного катания Москвы Антона Абдурахманова обвиняют в хищениях средств, связанны с военным ведомством. Его компания якобы заключала государственные контракты, по которым выполняла работы гораздо дешевле, остальное клалось «в карман». По данным СМИ, Цаликов мог быть «партнером» в этой схеме.
По данным следствия, по этой схеме были сорваны контракты по трем объектам Минобороны — в научно-исследовательском институте в Сергиевом Посаде, Генштабе Вооруженных сил России в Москве и объекте для ЦСКА.
Руслан Цаликов с 1994 по 2012 год работал в МЧС, с 2000 года стал заместителем, дорос до первого заместителя министра под руководством Сергея Шойгу.
В 2012 году Шойгу на несколько месяцев стал губернатором Московской области, а Цаликов — вице-губернатором. Затем оба перешли в военное ведомство в роли министра и заместителя. В 2015 году Цаликов стал первым замминистра обороны.
17 июня 2024 года российский президент Владимир Путин освободил Цаликова от должности первого замминистра обороны. На его место был назначен Леонид Горнин.
- Выдадут всех? В чем обвиняют бывшего замминистра обороны Цаликова