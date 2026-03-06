Заявление ФАС о рекламе в Telegram стало новой точкой отсчета для рынка, теперь все официально предупреждены, что рекламу в мессенджере можно считать незаконной, заявил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Вечером 5 марта Федеральная антимонопольная служба шокировала всех блогеров и рекламодателей новостью о том, что размещение рекламы в Telegram нарушает закон. В ведомстве уточнили, что не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также доступ к которым ограничен. Соловьев предупредил, что в ФАС не стали бы делать такие выводы без оснований.