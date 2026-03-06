Два человека погибли при атаке ВСУ в Алешках Херсонской области

Два мирных жителя погибли при атаке украинских беспилотников на город Алёшки в Херсонской области Израильские самолеты нанесли удары по целям в Иране Президент США заявил о желании полного смещения руководства Ирана Землетрясение магнитудой 4,1 произошло утром в Сочи Россияне столкнулись со «схемой Долиной» на индонезийском острове Бали Японские зоологи готовы помочь российским коллегам в разведении капибар