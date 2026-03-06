Два человека погибли при атаке ВСУ в Алешках Херсонской области

Украинские дроны атаковали продовольственный магазин в Алешках Херсонской области, есть жертвы. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

СМИ: Девять человек травмированы из-за упавшего дрона ВСУ в Севастополе

По словам губернатора, БПЛА совершили четыре сброса на мирных жителей, собравшихся у магазина «Эвелина» перед открытием.

«По предварительным данным два человека погибли, двенадцать — ранены. Все — мирные жители», — указал Сальдо.

Накануне беспилотники ВСУ массово атаковали территорию Херсонской области, в регионе работала ПВО, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеБеспилотникиХерсон

Горячие новости

Все новости

партнеры