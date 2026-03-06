Два человека погибли при атаке ВСУ в Алешках Херсонской области
6 марта 202608:22
Украинские дроны атаковали продовольственный магазин в Алешках Херсонской области, есть жертвы. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.
По словам губернатора, БПЛА совершили четыре сброса на мирных жителей, собравшихся у магазина «Эвелина» перед открытием.
«По предварительным данным два человека погибли, двенадцать — ранены. Все — мирные жители», — указал Сальдо.
Накануне беспилотники ВСУ массово атаковали территорию Херсонской области, в регионе работала ПВО, пишет 360.ru.
Горячие новости
- Рябков: Обсуждается возможность контактов в формате «ядерной пятерки»
- CEV допустила молодежные сборные РФ до турниров с флагом и гимном
- На Кубани из-за падения обломков БПЛА повреждены два дома
- МВД предупредило о новой мошеннической схеме на маркетплейсах
- Куда «вливать» деньги: Почему ФАС признала рекламу в Telegram незаконной
- Два человека погибли при атаке ВСУ в Алешках Херсонской области
- Мэр: В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5
- Chanel зарегистрировал два товарных знака в России
- Минобороны: ПВО уничтожила 83 украинских беспилотника
- Трамп заявил, что хочет полного смещения иранского руководства