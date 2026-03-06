Рябков: Обсуждается возможность контактов в формате «ядерной пятерки»

Возможность проведения контактов в формате «ядерной пятерки» обсуждается. Об этом рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.

«Мы находимся в стадии обсуждения возможности проведения контактов в формате "ядерной пятерки"», - заявил дипломат, отметив, что на этот счет пока нет никаких договоренностей.

Рябков уточнил, что такая встреча должна пройти на «экспертном, рабочем» уровне.

Ранее замминистра заявлял, что Россия не даст согласия на присутствие контингентов НАТО на Украине «ни в каком виде», напоминает Ura.ru.

