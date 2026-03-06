Фильм про Александра Емельяненко выйдет в прокат 9 апреля

Документальный фильм «Емельяненко» о бойце смешанного стиля (MMA) Александре Емельяненко выйдет в российский прокат в апреле. Об этом сообщила режиссер картины Валерия Гай Германика в своем Telegram-канале.

Лента выйдет на экраны 9 апреля.

В декабре прошлого года фильм «Емельяненко» был признан лучшим фильмом на IV Национальной премии имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино.

Александру Емельяненко 44 года, всего на счету бойца 29 побед, 9 поражений и одна ничья. В 2015 году спортсмена приговорили к 4,5 года лишения свободы за насильственные действия сексуального характера, в 2016-м он вышел на свободу и год спустя возобновил карьеру.

