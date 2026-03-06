CEV допустила молодежные сборные РФ до турниров с флагом и гимном

Европейская конфедерация волейбола (CEV) допустит молодежные сборные России до участия в международных турнирах. Об этом рассказали в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.

«CEV приняла решение допустить молодежные команды России до участия в европейских турнирах... в полноценном статусе, под флагом и с гимном страны», - отметили в ВФВ.

Федерация уточнила, что такие соревнования являются отборочными на международные.

Ранее исполком Международной федерации гребного спорта (World Rowing) разрешил спортсменам из РФ и Белоруссии выступать под нейтральным флагом в соревнованиях четверок и восьмерок, пишет 360.ru.

