МВД предупредило о новой мошеннической схеме на маркетплейсах
Мошенники покупают или арендуют аккаунты продавцов на известных маркетплейсах и обманывают жертв, похищая платежные данные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Как отметили в ведомстве, аферисты приобретают или берут в аренду аккаунты продавцов и размещают продукцию с существенной скидкой.
«В описании товара они предлагают "оформить заказ быстрее" и оставляют номер телефона для связи в мессенджере, куда переводится дальнейшее общение», - указали в МВД.
После этого мошенники отправляют покупателю ссылку на «оформление заказа» или «резервирование товара», которая на самом деле ведет на фишинговую страницу. Правоохранители призвали не переходить в мессенджеры для оформления покупок и не оплачивать товары по ссылкам вне интернет-магазина.
Ранее завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев предупредил о появлении мошеннических предложений о доставке цветов, подарков и праздничных сюрпризов в преддверии 8 Марта, пишет 360.ru.
Горячие новости
- СМИ: ЕС применит к Черногории новые условия приема в сообщество
- Выдадут всех? В чем обвиняют бывшего замминистра обороны Цаликова
- Рябков: Обсуждается возможность контактов в формате «ядерной пятерки»
- CEV допустила молодежные сборные РФ до турниров с флагом и гимном
- На Кубани из-за падения обломков БПЛА повреждены два дома
- МВД предупредило о новой мошеннической схеме на маркетплейсах
- Куда «вливать» деньги: Почему ФАС признала рекламу в Telegram незаконной
- Два человека погибли при атаке ВСУ в Алешках Херсонской области
- Мэр: В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5
- Chanel зарегистрировал два товарных знака в России