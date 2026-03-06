МВД предупредило о новой мошеннической схеме на маркетплейсах

Мошенники покупают или арендуют аккаунты продавцов на известных маркетплейсах и обманывают жертв, похищая платежные данные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Как отметили в ведомстве, аферисты приобретают или берут в аренду аккаунты продавцов и размещают продукцию с существенной скидкой.

«В описании товара они предлагают "оформить заказ быстрее" и оставляют номер телефона для связи в мессенджере, куда переводится дальнейшее общение», - указали в МВД.

После этого мошенники отправляют покупателю ссылку на «оформление заказа» или «резервирование товара», которая на самом деле ведет на фишинговую страницу. Правоохранители призвали не переходить в мессенджеры для оформления покупок и не оплачивать товары по ссылкам вне интернет-магазина.

Ранее завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев предупредил о появлении мошеннических предложений о доставке цветов, подарков и праздничных сюрпризов в преддверии 8 Марта, пишет 360.ru.

