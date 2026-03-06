На Кубани из-за падения обломков БПЛА повреждены два дома
6 марта 202608:55
Обломками БПЛА повреждены два многоквартирных дома в Абинске Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
«В зданиях от падения фрагментов беспилотников посекло кровлю, выбило стекла на верхних этажах», - отметили в ведомстве.
При атаке никто не пострадал. Возгораний не зафиксировано.
Кроме того, оперштаб сообщил, что на фоне угрозы БПЛА в Абинсен отменили занятия и мероприятия во всех школах, детских садах и учреждениях культуры.
Ранее в Минобороны заявили, что ночью 6 марта на Кубани уничтожили два беспилотника ВСУ самолетного типа, пишет 360.ru.
