На Кубани из-за падения обломков БПЛА повреждены два дома

Обломками БПЛА повреждены два многоквартирных дома в Абинске Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«В зданиях от падения фрагментов беспилотников посекло кровлю, выбило стекла на верхних этажах», - отметили в ведомстве.

При атаке никто не пострадал. Возгораний не зафиксировано.

Кроме того, оперштаб сообщил, что на фоне угрозы БПЛА в Абинсен отменили занятия и мероприятия во всех школах, детских садах и учреждениях культуры.

Ранее в Минобороны заявили, что ночью 6 марта на Кубани уничтожили два беспилотника ВСУ самолетного типа, пишет 360.ru.

