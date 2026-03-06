СМИ: ЕС применит к Черногории новые условия приема в сообщество

Евросоюз разработал дополнительные условия при приеме государств в объединение, чтобы не допустить появления стран, подрывающих стратегический курс Брюсселя. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, меры опробуют при приме Черногории в ЕС. Еврокомиссия хочет включить в договор для этой страны некие долгосрочные гарантии, которые позволят ЕС принять адекватные меры, если государство отступит от «принципов демократии или верховенства права».

Как отметил представитель ЕК, соглашение с Черногорией определит будущие договоры о вступлении в сообщество. Брюссель хочет убедиться, что «ни один из потенциальных кандидатов не превратится в следующую Венгрию».

Между тем СМИ сообщили о проработке Евросоюзом плана, по которому Украина может получить частичное членство в сообществе в 2027 году, пишет 360.ru.

