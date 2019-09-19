Кучерена рассказал, как ему пытался заплатить Владимир Соловьев

Телеведущий Владимир Соловьев предложил оплатить услуги адвоката Анатолия Кучерены, который взялся защищать актера Павла Устинова. Об этом он заявил в эфире НСН. Устинов был приговорен к 3,5 года колонии по обвинению в совершении насильственных действий в отношении сотрудника Росгвардии на несанкционированном митинге в Москве.

Сам Кучерена в интервью НСН подтвердил, что Соловьев действительно предлагал ему деньги, однако он от гонорара отказался.

«Я вошел в процесс по просьбе Аркадия Райкина. Я с Володей разговаривал, он настаивает на оплате моих адвокатских услуг, я сказал, что занимаюсь этим бесплатно. Мне достаточно того, что Райкин и ряд известных актеров, общественных деятелей ко мне обратились. Никаких денег мне не нужно», - сказал он.