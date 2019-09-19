Кучерена рассказал, как ему пытался заплатить Владимир Соловьев
Адвокат Анатолий Кучерена рассказал в эфире НСН, почему взялся защищать актера Павла Устинова бесплатно.
Телеведущий Владимир Соловьев предложил оплатить услуги адвоката Анатолия Кучерены, который взялся защищать актера Павла Устинова. Об этом он заявил в эфире НСН. Устинов был приговорен к 3,5 года колонии по обвинению в совершении насильственных действий в отношении сотрудника Росгвардии на несанкционированном митинге в Москве.
Сам Кучерена в интервью НСН подтвердил, что Соловьев действительно предлагал ему деньги, однако он от гонорара отказался.
«Я вошел в процесс по просьбе Аркадия Райкина. Я с Володей разговаривал, он настаивает на оплате моих адвокатских услуг, я сказал, что занимаюсь этим бесплатно. Мне достаточно того, что Райкин и ряд известных актеров, общественных деятелей ко мне обратились. Никаких денег мне не нужно», - сказал он.
Также собеседник НСН подчеркнул, что прокуратура вышла в суд с предложением об изменении Устинову меры пресечения после его ходатайства.
«Прокуратура вышла в суд по моему ходатайству. Я вчера получил материалы дела, первое, что я сделал, подготовил ходатайство об изменении Устинову меры пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы. Отправил это в прокуратуру, она по моему ходатайству вышла с инициативой в суд. Таков порядок. Я это сделал, потому что имею право по закону, пока приговор не вступил в силу, обратиться в суд с просьбой изменить меру пресечения. Я не стал бы загадывать и предвосхищать завтрашние события. Но, я очень надеюсь и верю, что те аргументы, которые я изложил в своем ходатайстве об изменении меры пресечения, они будут убедительны для суда», - заключил Кучерена.
Ранее в эфире НСН глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» и бывший судья Евгений Тарло расценил вышеуказанное ходатайство как верный признак того, что дело против Устинова разваливается.
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