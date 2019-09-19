Соловьёв: Кучерена отказывается брать у меня деньги за защиту Устинова

Владимир Соловьёв не отказывается от своего предложения оплатить услуги адвоката Павлу Устинову, которого Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 годам лишения свободы по делу о несанкционированной акции в центре столицы. Как рассказал телеведущий в эфире НСН, он уже связался на этот счёт с Анатолием Кучереной, который принял накануне это дело.

«Да, конечно, обязательно. Более того, зная Анатолия Кучерену лично, я позвонил ему сегодня утром и объявил, что готов с радостью в любой момент оплатить его услуги. Сумму должен определить сам Кучерена, однако он пока отказывается и говорит, что взялся за дело Pro bono (ради общественного блага). В итоге у нас получилась крайне забавная беседа, когда один человек настаивает, что хочет оплатить, а другой отказывается. Я готов компенсировать любую сумму, вопрос не в размере. Сказал, оплачу - значит оплачу», - подчеркнул журналист.

При этом Владимир Соловьёв не берётся прогнозировать, чем в итоге закончится дело Устинова:

«Вопрос тактики и стратегии, которые выберет адвокат. Очевидно, что он постарается правильно оформить доказательную базу, которая может помочь его подзащитному. Сам я ни в коей мере даже не пытаюсь предсказать, чем обернётся апелляция в Мосгорсуде, поскольку не нахожусь в деле и не обладаю объективной информацией. Я не умею, как некоторые мои коллеги, посмотреть в кристальный шар и сказать, что есть что, привык как-то работать с материалами».